Betlémské světlo dorazí do Loun v neděli

Louny - Skauti ho přivezou z Lovosic. Zájemci mohou plamínek dostat na nádraží nebo v muzeu.

Betlémské světlo, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Lidé v Lounech, kteří mají rádi tradice a symboly vánočních svátků, budou moci opět získat do svých domácností plamínek světla z Betléma, kde se podle tradice narodil Ježíš Kristus, jehož zrození blížící se křesťanské svátky připomínají.

Betlémské světlo přivezou skauti do Loun nyní v neděli 17. prosince ve 13.20 hodin na hlavní nádraží a krátce po 13.30 hodin i na zastávku Louny - střed. "Naši kurýři se vydají pro světlo na nádraží do Lovosic. Tam ho přivezou zase jiní skauti z Prahy," popsal systém rozvozu Zdeněk Zeman ze skautského střediska Louny, jenž bude rovněž jedním z kurýrů Betlémského světla. Tuto roli zastává pravidelně už řadu let. Do České republiky bude Betlémské světlo přivezeno v sobotu z Vídně a "přenocuje" v Brně. V neděli brzy ráno pak začne jeho převážení do Prahy a dalších regionů v zemi.

Na nádraží i v muzeu

Zájemci z Loun a okolí si budou moci Betlémské světlo převzít z rukou skautů, přesněji nechat si ho připálit a pak si ho odnést ve vlastních lampičkách, na uvedených nádražích, anebo také o něco později v budově Oblastního muzea Louny. "Od 14 do 16 hodin tam budeme vyrábět lampičky pro skautské potřeby. Říkáme tomu šmodrchání lampiček, je to tradiční akce. I do muzea k nám může každý zájemce přijít, rádi mu světlo předáme," uvedl Zdeněk Zeman.

Lidé budou moci Betlémské světlo v Lounech získat i příští víkend: skauti ho budou předávat v sobotu 23. 12. na Mírovém náměstí u mariánského sloupu a v neděli, na Štědrý den, na největším lounském hřbitově u hlavního kříže. "Zájemci nemusí nutně mít ani speciální lampičky. Aby vám plamínek cestou domů nezhasl, stačí vzít si i jen obyčejnou svíčku a sklenici," vzkazují zájemcům skauti. Jejich organizace má v Lounech dlouhou tradici. V letošním roce oslavila 100 let od založení a je tedy ještě starší, než stát jménem Československo, který už přitom vlastně ani neexistuje.

Tradice vznikla v Rakousku

Tradice Betlémského světla vznikla v roce 1986 v Rakousku a postupně se rozšířila do celé Evropy. První plamínek se zapaluje každoročně před Vánoci v Betlémě, městě na území dnešního Izraele, a to přesně v jeskyni, v níž se podle tradice měl narodit Ježíš Kristus. Potom se obvykle přepraví letecky do Vídně a následně ho skauti rozvážejí do řady evropských zemí, většinou vlakem. Světlo putuje i do některých zemí v Americe.