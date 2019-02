Louny - V Domově pro seniory U Pramene Louny se ve čtvrtek slavilo. Významné jubileum, 101. narozeniny, oslavila tamní obyvatelka Jiřina Brožková.

Paní Jiřině Brožkové přišel popřát také starosta města Jan Kerner. | Foto: DENÍK/Mirka Strnadová

Pečovatelky oslavenkyni přivezly na zahradu, kde se uskutečnila tradiční Zahradní slavnost.

Paní Brožková se snažila přítomné přesvědčit, že jí sto let ještě není. "To ne, pouze 91 let," smála se oslavenkyně.

Další oslava proběhne v pondělí, kdy za oslavenkyní přijde rodina. Narodila se totiž 9. června 1907.