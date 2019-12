Příjmy 455 milionů, výdaje 588 milionů, z čehož 187 milionů půjde na investice a opravy. Takové jsou základní parametry rozpočtu města Loun, se kterým bude hospodařit v roce 2020. Po krátké debatě ho v tomto týdnu schválili tamní zastupitelé.

„Schodek 133 milionů korun bude kryt úvěrem ve výši 100 milionů a zbytek z ušetřených prostředků z předchozích let,“ vysvětlila vedoucí ekonomického odboru lounské radnice Romana Krameriusová.

Zmíněným úvěrem město prioritně financuje výstavbu nové plavecké haly. Tato investice za 220 milionů korun bez DPH je největší v jeho historii a rozpočet Loun na rok 2020 významně ovlivňuje. Hala se začala stavět v závěru roku 2018, dokončení je v plánu příští rok v květnu. V současné době je hotová hrubá stavba, v tomto týdnu se montují skleněné výplně obvodových stěn.

V letošním roce jde na výstavbu plavecké haly sto milionů korun, z čehož 40 milionů je dotace z ministerstva školství. V rozpočtu Loun na rok 2020 je vyčleněná zbylá suma – 120 milionů korun. Jelikož město halu pronajme své příspěvkové organizaci, DPH za její stavbu platit nebude.

V souvislosti s výstavbou haly poskytla Česká spořitelna Lounům úvěr v maximální výši 180 milionů korun. „Zatím jsme z úvěru nečerpali nic. Díky naspořeným penězům města a státní dotaci na výstavbu haly z něj vyčerpáme 100 milionů,“ sdělil starosta Pavel Janda.

Úrok 1,83 %

Město Louny získalo úvěr s úrokovou sazbou 1,83 procenta. „Jsou to výhodné podmínky. Uvidíme, zda zbylých 80 milionů korun z úvěru případně využijeme na jiné investice. O tom budeme ještě jednat,“ dodal starosta.

Město do příštích let plánuje z větších investic například revitalizaci sídliště pod bývalými kasárnami, dostavbu městské sportovní haly, třetí etapu přeměny letního cvičiště nebo rekonstrukci domu pečovatelské služby spočívající v navýšení jeho kapacity. Na všechny tyto investice jsou v rozpočtu města na rok 2020 vyčleněné peníze na zpracování projektových dokumentací.

A co by se v Lounech kromě výstavby plavecké haly mělo v příštím roce ještě dělat? Druhou největší investicí bude změna systému chladicího zařízení na městském zimním stadionu. Vyjde na 12 milionů korun, s realizací se počítá mimo sezonu – od dubna do září. Nový systém chlazení bude modernější, šetrnější k životnímu prostředí a měl by také přinést snížení nákladů na energii.

Další velkou investicí v Lounech bude v příštím roce pokračující rekonstrukce bytů v tzv. osmidomech, chybět nebudou rekonstrukce a opravy chodníků a vozovek. S těmi se počítá v ulicích Poděbradova, Štefánikova, Resslova nebo Hálkova. Kuchyně ZŠ Přemyslovců by se měla dočkat nového vybavení za více než milion korun.