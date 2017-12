Autobusy s dětmi míří na Ježíškovu cestu

Okres Louny - Výletní cíl v Krušných horách láká i děti a učitele z okresu Louny, v těchto dnech se tam chystají hned tři výpravy.

Žatecké děti na Ježíškově cestě v roce 2013.Foto: Alena Dukátová

Boží Dar v Krušných horách na Karlovarsku je občas označován i jako Ježíškovo městečko. Právě v jeho poštovní budově se už řadu let označují vánoční pohlednice s razítkem Ježíška, právě sem směřují dopisy dětí s přáními, co by chtěly dostat pod stromek. I v městečku samotném a jeho okolí je rovněž v období před svátky velmi živo: přijíždějí tam stovky dětí z celé ČR, aby se vydaly na speciální turisticko-zábavnou výletní atrakci: Ježíškovu cestu.

Místo je v předvánočním období oblíbeným cílem výletů i pro výpravy s dětmi z okresu Louny. V posledních dnech na Ježíškovu cestu zamířily nebo se teprve chystají hned tři skupiny z našeho regionu. V závěru listopadu to byly děti s učitelkami i některými rodiči z Mateřské školy U Jezu v Žatci. V sobotu se na Boží Dar vydají děti z DDM v Postoloprtech. A příští týden v úterý tam pojede na výlet třída druháků ze ZŠ Petra Bezruče v Žatci.

Teplé oblečení, návrat odpoledne

"Na výlet jedeme v sobotu 16. prosince. Tento zájezd je určen pro děti do šesti let. Kapacita je deset dětí. Odjezd je v sobotu v 8.30 hodin a vrátíme se přibližně mezi 15.30-16 hodin," upřesnila Zdeňka Parýzková z DDM Postoloprty.

ZŠ Petra Bezruče připravila podobný výlet pro děti na úterý. "Vyjedeme ráno před 8. hodinou a vrátíme se kolem 14. hodiny. Místo vyučování si uděláme výlet s povídáním o Ježíškovi a Vánocích, snad se to bude dětem líbit," uvedla učitelka Jana Karasová, která s dětmi pojede. Pro školáky ze své třídy na poslední předvánoční týden přichystala ještě také besídku se vzájemným rozdáváním dárků a čtenářské setkání ve svátečním duchu, na něž byli pozváni i rodiče.

Stezka s Ježíškem letos slaví deset let

Ježíškova cesta na Božím Daru byla vybudována a otevřena před deseti lety, v prosinci 2007. Děti a jejich doprovod se mohou vydat na dva různé okruhy - podle své zdatnosti a věku. Jeden měří 5,5 kilometru a druhý zhruba 12 km. Účastníci chodí lesem a horskými loukami a plní různé zábavné úkoly, které jim dává Ježíšek a jeho pomocníci. Na konci obdrží také drobné dárky v turistickém informačním centru.

Boží Dar je i místem tradiční Ježíškovy vánoční pošty. Příležitostné razítko, každý rok s jiným svátečním symbolem, dává místní pošta na pohlednice či dopisy v předvánočním období už od roku 1994.