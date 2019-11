Areál lounské vagónky se prodává. Zájemci o koupi zaplatí 50 milionů korun

Areál lounské vagónky je na prodej. Insolvenční správkyně společnosti Heavy Machinery Services (HMS) jej nabízí ve veřejné soutěži. Zájemci se mohou hlásit do 2. prosince, závaznou nabídku musí předložit do 16. prosince. Rozhodne nejvyšší cena, o novém majiteli tradiční lounské továrny by mělo být jasno ještě do Vánoc.

Areál lounské vagónky | Foto: Deník / Zdeněk Plachý