Dva černí psi se toulali po městě, skončili v buštěhradském útulku

Louny - Letos bylo v Lounech odchyceno už přes třicet psů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Dva opuštění psi, volně se pohybující bez majitelů, byli nalezeni na začátku prosince v ulicích města Loun a skončili v útulku v Buštěhradu u Kladna. Šlo o dva křížence černé barvy. První byl nalezen v ulici Emila Filly a druhý na Tyršově náměstí. Odchytili je strážníci a později byli převezeni do uvedeného útulku. Tam se o ně může přihlásit majitel nebo případně další člověk, který by měl zájem zvíře převzít do chovatelské péče.

Letos bylo v Lounech odchyceno už 33 psů, kteří byli předáni do útulku. Radnice s tímto útulkem spolupracuje na základě smlouvy už čtyři roky.

