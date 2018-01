Zeman, nebo Drahoš? Za dva dny jdeme na to znovu

Okres Louny - V první volbě byl v okrese Louny i v celé zemi úspěšnější současný prezident, ale to už teď nic neznamená, rozhodnutí o nové hlavě státu přinese až druhé kolo.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Zůstane ve funkci prezidenta České republiky 73letý kontroverzní prostořeký „drsňák“ Miloš Zeman, anebo zavane prudký svěží vítr a na Hradě ho vystřídá kultivovaný vzdělaný „slušňák“, 68letý akademik Jiří Drahoš? Přesně na tuto otázku odpovědí občané naší země už tento týden– v pátek a v sobotu. Proběhne druhé kolo přímých prezidentských voleb a nabídne velmi napínavý souboj.

V prvním kole byl v okrese Louny i v celé ČR úspěšnější nynější prezident Miloš Zeman. V našem okrese posbíral od lidí přes 49% hlasů a v celostátním součtu to bylo přes 38%. Jiří Drahoš dostal od voličů v okrese Louny přes 20% hlasů a od lidí v celé zemi přes 26% hlasů. Rozdíl mezi oběma muži v celostátním měřítku činil přibližně 600 tisíc odevzdaných voličských hlasů. To však teď už vůbec nic neznamená. Rozhodující bude souboj ve druhém kole, v němž se začíná znovu od nuly. Důležitou otázkou je, ke komu se nyní „přesunou“ hlasy pro sedm kandidátů, kteří v první volbě neuspěli, takže druhé kolo voleb bude určitě velmi zajímavé. Teprve toto kolo přinese definitivní rozhodnutí: kdo ze dvou kandidátů dostane od lidí v celé ČR více hlasů, ten se stane novým prezidentem České republiky na příštích pět let.

Hlasovací lístky tentokrát dostanou lidé až ve volební místnosti

V okrese Louny má volební právo nyní přibližně 69 500 lidí. V prvním kole ovšem přišlo hlasovat jen 55% z nich. Přímá volba příštího prezidenta České republiky bude pokračovat 26. a 27. ledna. Volební místnosti se otevřou tradičně v pátek ve 14 hodin. Hlasuje se v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Lidé, kteří chtějí hlasovat, musí přijít do své volební místnosti a prokázat se občanským průkazem. K těm, kteří mají zdravotní problémy a obtížně chodí, přijdou členové komise domů s hlasovací urnou. Pozor na jednu změnu: oproti prvnímu kolu i většině dalších ostatních voleb je rozdíl v tom, že hlasovací lístky se jmény kandidátů tentokrát nedostanou voliči s předstihem domů do schránek, ale obdrží je od volební komise až přímo v hlasovací místnosti.

Kdo chce hlasovat, ale už předem ví, že v době voleb nebude přítomen ve městě či obci svého trvalého bydliště, ani tak není z voleb vyloučen. Musí si ovšem včas požádat na své domovské radnici či obecním úřadě o voličský průkaz. Uzavírka těchto žádostí je ve středu v 16 hodin. Kdo si vzpomene později, voličský průkaz už nedostane a volit by pak mohl pouze doma ve své obci.

Zájem o volby bude zřejmě velký

Městský úřad v Žatci přitom nyní vydal žadatelům mnohem vyšší počet voličských průkazů, než tomu bylo před prvním kolem. "Pro první kolo voleb požádalo o vydání voličského průkazu 161 obyvatel Žatce. Nyní před druhým kolem lidé ze Žatce požádali o 240 voličských průkazů, a to jen do úterního dopoledne. Další žádosti ještě mohou přibývat," upřesnil Tomáš Kassal, mediální pracovník pro město Žatec. I z toho se dá usuzovat, že zájem lidí o druhé kolo voleb by mohl být velký.

V Lounech proběhne koncert na podporu slušnosti

Oba kandidáti budou soupeřit o přízeň lidí také v debatách na televizních obrazovkách. Lidé je v minulosti mohli vidět "naživo" i v okrese Louny. Miloš Zeman tu byl v uplynulých pěti letech hned na čtyřech prezidentských návštěvách. Jiří Drahoš se zase zastavil v Žatci během loňské Dočesné. V prvním kole v okrese Louny větší podporu voličů sice měl Miloš Zeman, ale ani přiznivci Jiřího Drahoše se nechtějí nechat zahanbit: ve čtvrtek pořádají na náměstí v Lounech od 16 hodin koncert s názvem Nebuďme lhostejní, pojďme volit! Jasnou podporu na něm chtějí vyjádřit právě Jiřímu Drahošovi.

"Snažíme se podpořit slušnost a pozitivní změnu, kterou v nás vzbuzuje pan profesor Drahoš. Ale vážíme si i ostatních kandidátů, kteří se voleb zúčastnili a vystupovali slušně, a oceňujeme kultivovanost dosavadní kampaně," uvedl Vladimír Drápal, mluvčí občanské iniciativy Louny proti lhostejnosti, která je pořadatelem uvedeného koncertu. Jedním z přítomných hostů by měl být i lékař Marek Hilšer, který byl jedním z kandidátů v prvním kole voleb a narodil se v nedalekém Chomutově.