V Lounech se bude bruslit i na Štědrý den

Louny - Zimní stadion je oblíbeným sportovním centrem, každý rok si na něj přijde zabruslit osm až devět tisíc lidí.

Veřejné bruslení na zimním stadionu v LounechFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Městský zimní stadion v Lounech je důležitým sportovním zařízením ve městě. Kromě přípravy a zápasů malých i dospělých hokejistů slouží také veřejnosti k oblíbenému bruslení. Například jen v prosinci je připraveno pro zájemce o bruslení sedmnáct možných termínů. Bruslit se bude i během všech tří vánočních svátků včetně Štědrého dne, a také na Silvestra.

Také na tento týden byly připraveny dva termíny veřejného bruslení. Jeden už uběhl v úterý v podvečer, druhou možnost budou mít milovníci pohybu na ledové ploše v sobotu: led bude pro ně vyhrazen od 13.30 do 15 hodin. Hodiny stanovené pro bruslení jsou proměnlivé kvůli různým termínům tréninků a hokejových zápasů.

Stadion je stále lepší a modernější

Zimní stadion v Lounech byl před dvěma roky modernizován a letos přes léto v něm proběhly i další úpravy. „Opravili jsme například sociální zařízení jak pro sportovce, tak pro veřejnost. Vylepšeny byly i šatny, rozvody vody, kanalizace, topení," sdělil Radek Příhoda, ředitel Správy sportovních zařízení města Loun (SSZML), který je veřejnosti znám také jako fotbalový prvoligový rozhodčí. Vlastníkem zimního stadionu je město, o jeho provoz stejně jako o několik dalších veřejných sportovišť pečuje SSZML, kterou město k tomuto účelu založilo v roce 2015.

Na příští rok město chystá v areálu i další velké investice - výměnu chladícího zařízení a zavedení nové technologie do tohoto prvku. "Předpokládaná částka v rozpočtu na tuto zakázku je přibližně osm milionů korun," uvedla Blanka Sunkovská z lounské radnice. Nový systém chlazení bude modernější, šetrnější k životnímu prostředí a měl by také přinést snížení nákladů na energii o 10-15 %. Postavena by měla být i nová recepce u vchodu do zimního stadionu s investicí zhruba 300 tisíc korun.

Historie začala v polovině 60. let

Zimní stadion v Lounech s umělou ledovou plochou, tehdy ještě bez zastřešení, byl vybudován v první polovině 60. let a poprvé otevřen v roce 1965. Použitá technologie tvorby ledu byla první v tehdejším Československu. V letech 1983-1985 byl celý areál zastřešen a stal se z něj krytý zimní stadion. Dnes patří k nejvýznamnějším a nejoblíbenějším sportovním centrům v regionu. Během sezony od září do března ho každý měsíc využívají tisíce návštěvníků, kteří buď sami aktivně sportují na ledové ploše, nebo třeba přicházejí jen jako diváci na hokejové zápasy. Za celou jednu sezonu si chodí v Lounech v posledních letech na zimní stadion zabruslit vždy v průměru kolem osmi až devíti tisíc lidí.