Podle získaných informací se jedná o muže, který byl oblečen do černé bundy s bílým lemováním. „Viditelným markantem jsou žluté reflexní klíny, které se nacházejí po bocích bundy. Ve stejné barvě jsou i zalamované okraje kapes. Dále byl oblečen do tmavých kalhot či tepláků a obut do tmavé obuvi. Muž měl na obličeji tmavý šátek, na hlavě černou čepici překrytou kapucí a na rukou měl černé rukavice,“ dodal.

Zdroj: Youtube

Veškerá oznámení týkající se totožnosti muže na přiložených fotografiích a záběrech i jakékoli informace k případu přijme policie prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo na nejbližší služebně. „Všechny takto získané skutečnosti mohou kriminalistům významným způsobem přispět k objasnění skutku,“ upozornil Kamil Marek s tím, že policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu loupeže, za který může pachateli v případě dopadení a následného odsouzení hrozit trest odnětí svobody od dvou do deseti let.