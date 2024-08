„ŘSD obdrželo pět nabídek na realizaci stavby D6 SSÚD Lubenec. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení Berger Bohemia a.s., Eurovia CZ a.s. a Průmstav a.s. za cenu 418,4 milionu korun bez DPH, což je 85,5 procent předpokladu,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Na stavbu má ŘSD stavení povolení, stavět by se mělo začít na podzim nebo začátkem příštího roku. Zprovoznění se plánuje v roce 2026.

Středisko vyroste poblíž mimoúrovňové křižovatky Lubenec, v místě dnešního pole u silnice na Libyni. V areálu ŘSD nechá postavit několik budov, v té provozní umístí mimo jiné monitory, jež obsluze nabídnou záběry z kamer na dálnici. Počítá se se skladem soli a přístavbou pro parkování nakladače. Chybět nebudou garáže, jejich temperování umožní okamžitý výjezd techniky v zimě.

V Česku je v současné době dvacítka středisek správy a údržby dálnic (SSÚD), které mají na starost více než tisíc kilometrů komunikací. Žádné ze středisek se ale nenachází na dálnici D6 mezi Prahou a Karlovými Vary. Ta se řadí mezi nejrozestavěnější dálnice v Česku, mezi oběma městy se nyní buduje zhruba třicet kilometrů na Rakovnicku a Podbořansku. Dokončení celé D6 se plánuje v roce 2028 nebo 2029.

V SSÚD u Lubence najde zaměstnání několik desítek lidí. Jejich úkolem budou během roku menší opravy a údržba vozovky dálnice, mostů, dopravních značek, sekání trávy, v zimním období odstraňování sněhu a náledí. Starat se budou také o dvě odpočívky – u Verušiček na Karlovarsku, jež vyroste na úseku D6 Bošov – Knínice a u Kolešova na Rakovnicku, která vzniká v rámci výstavby dálnice mezi Hořovičky a jesenickou křižovatkou. SSÚD Lubenec bude zajišťovat správu a údržbu dálnice v délce 63 kilometrů mezi Karlovými Vary a exitem Kněževes na silnici Žatec – Rakovník.

Mohlo by vás zajímat: Cihelna, hrob i parní lázeň. Archeologové odkryli v trase dálnice dávné osídlení