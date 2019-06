Změny. V posledních měsících jich nejlepší česká motýlkářka Lucie Svěcená udělala dost a dost. Změna prostředí, trenéra. Co se ale u žatecké plavkyně nemění, je odhodlání. Odhodlání opět se podívat pod pět kruhů, znovu zažít atmosféru olympiády. Nejen o tom se rozpovídala v rozhovoru pro Týdeník Lučan.

Svěřila se, jak vzpomíná na Rio, jakou má motivaci do dalších bojů se světovou elitou. Prozradila také, jestli ráda vaří, zda zvládne guláš, nebo kolik má tetování a jak nejraději relaxuje.

„Je to pro mě teď i taková velká motivace, chci to prožít znovu a možná se i zlepšit. Když si na to vzpomenu, dává mi to hodně sil. Je šílené, jak to letí. To snad ani není možné, že už je to skoro tři roky,“ vzpomíná s odstupem času na olympijské hry, které se konaly v Brazílii.

Tokio. Co se vám vybaví při vyslovení jména hlavního města Japonska?

Můj další obrovský sen. Další olympiáda, která už je za dveřmi a já se budu moc snažit o ni bojovat.

Co pro vás znamená pět olympijských kruhů?

Úplně nejvíce. Olympiáda, asi jako pro každého sportovce, je nejvíce, čeho mohu dosáhnout a kvůli čemu obětuji všechno, aby se to povedlo.

Úplně všechno… Totálně…

Ano, rozhodně. Přece kvůli tomu jsem začínala. Nemám ráda, když dělám něco bez cíle, bez výsledku (říká velmi odhodlaně).

Asi si ani moc neumíme představit, kolik dřiny za letenkou na olympiádu je.

Člověk na sobě musí dřít z více stran. Nejen fyzicky, v trénincích, ale také stravu musí přizpůsobit, pracovat na psychice. Musíte obětovat všechen svůj volný čas, kamarády, užívání na dovolené a podobně. Musíte jít za svým cílem a věřit, že na to máte, že jste na správné cestě.



A ta tréninková dřina?

Tréninky jsou hodně zaměřené na disciplínu, ve které chci uspět, takže to někdy může být jednotvárnější, chce to hodně sil, odhodlání, psychického i fyzického. Někdy tréninky doplavu s brejličkami plných slz, bolí to, ale pak vám dojde, že to stojí za to, že jsem na správné cestě. Je to mnoho a mnoho kilometrů v bazénech, ale i další fyzická příprava. Hlavně vydržet a nevzdávat se, výsledky přijdou.

