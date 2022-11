O stovky korun více zaplatí za den v nadcházející zimní sezoně rodina, která se vydá lyžovat do Krušných nebo Lužických hor. Nahoru jdou lyžařským střediskům energie i další náklady, proto výrazně rostou ceny skipasů. Zdražovat se bude všude v Ústeckém kraji – na Klínovci, Klínech, Bouřňáku, na Telnici i v Horním Podluží. Areály ale nemají pro lyžaře jen špatné zprávy, zvou je také na řadu novinek.

Největší středisko v Krušných horách, Skiareál Klínovec, zdražuje pro nadcházející zimní sezonu denní skipas koupený na místě o 110 korun. „Náš suverénně nejprodávanější lístek ‚denní dospělý‘ se na pokladně zvýšil z 980 na 1090 korun. Tedy o 11 procent,“ uvedl vedoucí manažer lyžařského areálu Martin Koky s tím, že zdražení se dotklo celého ceníku. Ušetřit lze nákupem v e-shopu, tam se cena zvedla z 920 na 990 korun, tedy o 7 procent.

Sportovní areál Klíny navýšil denní permanentku o 12 procent, cena se zvedla o 60 korun. „Minulou zimu jsme měli celodenní jízdné pro dospělého za 490 korun, letos to bude 550. Museli jsme zdražit také další jízdné, navýšení je většinou do 10 procent,“ popsal šéf skiareálu v Klínech Josef Dlouhý. Také tam lidé ušetří, pokud si koupí skipas předem přes e-shop, vyjde je na 520 korun na den.

Zdražení o třetinu

Na Telnici, která nabízí devět sjezdovek, zdraží denní permanentku pro dospělé o třetinu, další jízdné bude dražší v průměru o 20 procent. „Také musíme ceny navýšit. Denní jízdenku o 200 korun. Stála 600, nově to bude 800 korun,“ připustil Ivan Soukup ze Skiareálu Telnice.

O 160 korun poskočí cena v Horním Podluží na Děčínsku. Zatímco v minulé sezoně tam denní permanentka vyšla na 440 korun, v nadcházející zimě to bude 600 korun. Cena v obecním areálu šla nahoru o 36 procent. „Zdražení je nutné. Hodně dlouho jsme nezdražovali, řadu let jsme měli ceny stejné a hodně nízké. Vlastně jsme se teď jen dorovnali podobným areálům. Už jsme nyní zdražovat museli,“ přiblížil starosta Horního Podluží Petr Hoření. Jedna jízda v Horním Podluží stála 20 korun, nově vyjde na 30 korun, dětská denní permanentka zdraží z 350 na 500 korun.

Vyšší ceny budou pravděpodobně čekat také na návštěvníky Sportcentra Bouřňák. Tam ale zatím neví o kolik. „Ještě uvidíme, budeme to teprve propočítávat a upravovat. Snažíme se elektřinu nakupovat co nejlevněji, uvidíme, jak se nám ji povede nakoupit před sezonou. Ale pravděpodobně se zdražovat bude,“ uvedl ředitel Sportcentra Bouřňák Jaroslav Andres. Šestihodinová jízdenka v minulé sezoně stála na Bouřňáku 800 korun, takzvané celodenní tam nenabízejí.

Na důvodech zdražování se lyžařské areály shodují. Vyšší ceny pohonných hmot, rostoucí náklady na mzdy, hlavně ale extrémní zdražování, i několikanásobné, elektřiny.

Nejdelší sjezdovka v republice

Skiareály v Ústeckém kraji ale neposílají lyžařům jen špatné zprávy, před sezonou lákají také na řadu novinek. Asi největší pozitivní zpráva letí z Klínovce, kde už nyní nabízí 32 sjezdovek a 18 vleků a lanovek. Na nadcházející sezonu tam plánují otevření nové sjezdovky, má měřit 3,4 kilometru a stane se tak nejdelší v České republice.

„Nová sjezdová trasa vznikla úpravou a rozšířením stávajících objízdných tras sjezdovky Jáchymovská,“ uvedla mluvčí skiareálu Hana Hoffmannová. „Obsluhovat ji bude naše moderní čtyřsedačková lanovka,“ doplnila s tím, že sjezdovka bude mít modré označení, skloněná bude jen mírně, sloužit by tak měla také rodinám s dětmi.

Na Bouřňáku, který má v nabídce šest sjezdovek, mají nové rolby a sněhová děla, moderněji tam tak zasněžují. V Horním Podluží, kde lyžaři mohou využívat tři trati, letos před sezonou „jen“ opravovali. Areál, který využívají hodně rodiny s dětmi, by ale obec do budoucna ráda modernizovala, například je v plánu více investovat do zasněžování.

Celkem pět sjezdovek, lanovku a vlek nabízí Skiareál Klíny. „Máme letos nový e-shop, přes který si lidé z pohodlí domova mohou koupit skipas a pak si ho jen v automatu vyzvednou. Mohou si takhle pohodlně koupit jízdenky a ještě ušetří, ceny na e-shopu jsou zhruba o pět procent nižší než u pokladny,“ představil novinku šéf resortu Josef Dlouhý.

Na Klínech také opět bude každý den večerní lyžování, i v zimě tam jeden den v týdnu plánují spouštět zipline, další atrakci, při které se „proletíte“ nad údolím.