Malé strany na severu Čech brojí do voleb. Sázejí na spojenectví

Ústecký kraj - V komunálních volbách budou o hlasy voličů bojovat zkušení politici i nováčci.

Spojenectví, které buď zabere, nebo skončí fiaskem. Komunální volby sice proběhnou až v říjnu, v některých městech Ústeckého kraje se ovšem už teď několik stran a hnutí rozhodlo prozradit předvolební taktiku. Menší strany se dohodly, že se pokusí prorazit do zastupitelstva měst společně.

Příkladem jsou Most a Litoměřice, kde se spojili Zelení s Piráty. „Chceme fungování radnic zprůhlednit pro občany a k tomu je dobré mít spojence, kteří mají situaci zmapovanou. Nemá smysl znovuobjevovat kolo. Jelikož hlavním cílem Pirátů je učinit přítrž zneužívání městských finančních prostředků, Strana zelených pro nás byla jako koaliční partner jasnou volbou,“ říká pirátský poslanec za Ústecký kraj Mikuláš Peksa.

Podle něj není politická situace v obou zmíněných městech dobrá. Zástupci současného vedení Mostu a Litoměřic to však odmítají.

Zelení diskutují o spojenectví ještě v Litvínově a Žatci. „A samozřejmě zůstáváme členy hnutí Pro! Ústí. V Děčíně, Terezíně a Varnsdorfu nejspíš půjdeme sami,“ dodává Peksa.

Strany si nevěří, glosuje politolog

Politickou situaci v kraji sleduje politolog z ústecké univerzity Lukáš Novotný. „Tím, že strany jdou do společných koalic, už samy o sobě dávají najevo, že si na dobrý volební výsledek úplně nevěří,“ míní Novotný.

Podle něj se však doba zásadně změnila. „Vyrostl nám tady subjekt ANO, který tak trochu táhl proti všem, aby teď najednou zase chtěl vládnout se všemi. Takže i tohle může být reakce na to, co se v politice děje. Do značné míry se tedy menším stranám hlasy tříštit budou, na druhou stranu přesvědčení voliči malých stran pro to možná mají pochopení,“ doplňuje politolog.

On sám je zvědavý, jaký osud v případě volebního úspěchu budou podobné koalice mít. „Pokud se takový subjekt dostane do zastupitelstva, bude zajímavé sledovat, jestli budou dál táhnout za jeden provaz a plnit společně program. Strany jako Zelení nebo Piráti jsou v mnoha ohledech velmi nečitelné, mají i velmi kuriózní požadavky jako přímé referendum nebo odvolatelnost politiků,“ dodává Novotný.

Hlavní je netříštit síly, říká lídr

Do podzimního volebního klání jdou v krajském městě společně také hnutí PRO Zdraví a Sport a TOP 09. Kandidátem na primátora Ústí je za uskupení podnikatel Martin Fišer. „Myslím, že máme stejný typ voličů. V krajských volbách bylo mnoho subjektů včetně TOP 09, které měly stejné elektoráty, ale všem se rozdalo pod pět procent a nakonec se tam nedostal nikdo. To je hlavní myšlenka tohoto spojení, netříštit síly, naopak je spojovat,“ říká Fišer.

Ústí podle europoslance a předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila nebude jediným městem, kde půjdou hnutí PRO Zdraví a Sport a TOP 09 společně do voleb. „Debatujeme i o jiných místech, kde bychom mohli spolupracovat. Ústí bude naší první vlaštovkou,“ tvrdí Pospíšil.

V komunálních volbách před čtyřmi lety získala v Ústí TOP 09 dva mandáty, Sportovci se do zastupitelstva nedostali.