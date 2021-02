Novela zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy, by mohla zasáhnout i některé železniční trati na severu Čech. Pod požadovanou hranicí je například trať mezi Krásnou Lípou a Mikulášovicemi na Děčínsku nebo Doupovská dráha na Chomutovsku a Lounsku. Obě jsou totiž v provozu jen část roku, slouží především turistickým účelům.

Hlavním důvodem k zavedení možnosti konzervace tratí je snaha ušetřit peníze na jejich údržbu, ty by následně Správa železnic mohla přesunout na více využívané tratě. Navíc by v budoucnu, pokud by se stát rozhodl pro obnovu trati, nemusel absolvovat náročné povolovací byrokratické kolečko. Stačilo by opravit železniční spodek a znovu nainstalovat koleje. Kromě zcela opuštěných tratí by takové opatření ale mohlo dopadnout i na turistické trati využívané jen sezónně. Na těch totiž průměrně čtyři vlaky neprojedou.

„Pokud by to došlo tak daleko, určitě bychom se jako starostové ozvali. Snažíme se totiž v regionu zklidnit individuální automobilovou dopravu a k tomu je železnice naprosto ideální,“ říká starosta Krásné Lípy a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář. Přímo v Krásné Lípě se má navíc v dohledné době začít opravovat nádraží a případné zrušení trati na Panský a Mikulášovice by především v létě značně snížilo jeho využití. „Přestože se jedná jen o boční trať, má velký marketingový význam, protože vede těsně za hranicemi národního parku,“ dodává Kolář.

O přísun návštěvníků vlakem se stará také Doupovská dráha na Lounsku, kterou celou v sezóně absolvují jen dva páry vlaků, další jezdí mezi vybranými stanicemi. Motoráky vozí turisty především na zámek Krásný Dvůr nedaleko Podbořan. „Jsme šťastní, že ji před lety obnovili a moc by mne mrzelo, kdybychom o tuto trať přišli. Její význam se projevuje především při velkých kulturních akcích, kdy vlaky přijíždí velká část jejích návštěvníků,“ popsala význam železniční trati pro jednu z nejvyhledávanějších památek regionu její kastelánka Michaela Hofmanová.



Seznam případných tratí, kterých by se konzervace mohla dotknout, zatím Správa železnic nemá. „Každá dráha vhodná pro uplatnění konzervace bude posuzována individuálně. Posouzení bude vycházet z podmínek stanovených zákonem a jednotlivé případy dráhy budou navrženy ministerstvu dopravy a budou předmětem diskuse s dotčenými kraji a obcemi,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová s tím, že je předčasné jakoukoliv dráhu zmiňovat do doby, než se institut konzervace stane součástí našeho právního řádu.