Maminky z Loun i ze Žatce porodily první novoroční děti

Louny, Žatec, Most – První letošní miminko mostecké porodnice pojede domů do Loun. Do žatecké porodnice to maminka neměla daleko.

Ilustrační foto Foto: Karel Pech

První miminka nového roku od maminek z našeho okresu byly letos holčičky. Shodou okolností obě přišly na svět na Nový rok mezi 15. a 16. hodinou. Jako první z nich se v 15.02 narodila malá Kristýna, která se stala prvním miminkem nového roku v nemocnici v Mostě. Vážila 3,2 kg a měřila 50 cm. Její maminka Adéla Šváchová přijela k porodu z Loun. V 15.52 hodin potom přišla na svět malá Sofie, která je prvním miminkem, narozeným letos v porodnici v Žatci. Vážila 2,6 kg a měřila 47 cm. Na svět ji přivedla maminka Alena Česneková, která bydlí v Žatci. Blahopřejeme! ČTĚTE TAKÉ: Jakoubek z Kadaně je prvním miminkem roku. Také Pavlínka z Teplic si pospíšila

Autor: Libor Želinský