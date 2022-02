Chlapcovo tělo tehdy v noci z 15. na 16. února už nevydrželo dlouhodobé trýznění ze strany otčíma, kterému přihlížela i Marečkova matka. Josef Kuča bil podle rozsudku dítě až do krve, mlátil ho pěstmi, sprchoval ledovou vodou, kousal, pálil ho, dítě muselo vydržet i další brutální útoky. Kuču později soud za vraždu a týrání chlapce poslal za mříže na 22 let, muž ale později ve vězení spáchal sebevraždu. Souzena byla také matka Marečka, od soudu si vyslechla trest na 8,5 roku za to, že svému druhovi nezabránila v ubití syna.