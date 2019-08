Promluvit měla opět také dvacetiletá matka utýraného chlapce, která už před soudem jednou vypovídala. O brutálním mlácení svého syna Josefem K. totiž věděla a zřejmě mu jen nečinně přihlížela. K soudu se tentokrát nedostavila, omluvila se kvůli údajné nemoci. „Žádné lékařské zprávy ale nedoložila,“ uvedla soudkyně Halka Lacinová. Ve středu ji proto před trestní senát předvede policie.

„Viděla jsem, jak ho Pepa mlátil. Jenom rukou přes zadek mi to přišlo normální, Mareček neposlouchal, zlobil. Pak se to ale stupňovalo. Vařečkou. Do obličeje. To se mi přestalo líbit, od konce prosince to už bylo moc,“ přiznala začátkem srpna u soudu mladá matka, na kterou státní zástupce podal obžalobu pro přečiny ohrožování výchovy dítěte a neposkytnutí pomoci. Hrozí jí až pět let vězení. Současně si na ni senát nechá vypracovat znalecký posudek z oboru psychologie.

Marečka porodila v březnu 2016. Kvůli dluhům na nájmu a neshodám s otcem dítěte odešla, tehdy jako nezletilá, do dětského centra v Kladně. „Poslala ji tam sociálka, aby se naučila o dítě starat. Pak šla bydlet k babičce do Prahy, potom s nějakým mužem do Mostu. Na jaře 2018 se nastěhovala do Loun,“ vylíčila ve výpovědi dívčina matka. Do lounského bytu se na podzim nastěhoval i Josef K.

Naposledy u nich byla matka na návštěvě v listopadu. „S Markem bylo vše v pořádku, koupaly jsme ho. V kuchyni bylo neumyté nádobí, jinak byl byt uklizený. Letos v únoru jsem za nimi chtěla jet, ale Simona mi řekla, že na ně něco leze, tak jsem nejela. O pár dnů později jsem od ní dostala zprávu: „MAMI“ a smajlíky, jeden rozesmátý a další ubrečené. V ten den jsem se dozvěděla, že je Mareček po smrti,“ popsala dívčina matka.

Nikdo ze sousedů ani z kamarádů prý netušil, že od prosince do února otčím malého chlapce surově mučil. Rodiče ho totiž nebrali ven a začali ho před očima veřejnosti schovávat. Kouřili marihuanu, Josef K. bral i pervitin. „Všimla jsem si, že měl Marek nateklý zadek, myslela jsem si, že má velkou plenu. Neptala jsem se na to, Marek musel být pořád zavřený v pokoji,“ sdělila kamarádka. Na návštěvě u nich byla asi třikrát. „Všude byl nepořádek a neuklizené nádobí. Ještě tam s nimi bydlel jeden muž, od něj jsem se dva dny před tím, než Mareček zemřel, dozvěděla, že Josef chlapce bije,“ podotkla kamarádka.

CHLAPCE SCHOVÁVALI

Utajování mlácení přiznal i sám Josef K. „Od ledna jsme s Marečkem přestali chodit ven, báli jsme se, že ho takhle někdo uvidí,“ řekl u soudu.

A uvědomují si to s odstupem času i další, jako například babička mladé matky. „Vždycky mi říkala, že Marek kouká na televizi anebo že spí. Říkala, že mi pošle jeho fotku, ale vždycky zapomněla. Od prosince roku 2018 jsem ho neviděla. Když jsem chtěla přijet, vždycky večer před tím mi zavolala, že nebude doma a nějak mi to zdůvodnila. Vycítila jsem, že má návštěva je nežádoucí,“ uvedla babička, která brala svou vnučku za starostlivou.

„Nedokážu si vysvětlit, že se tak změnila. Marka milovala. Když ho výchovně uhodila, tak ji to snad bolelo víc než jeho,“ doplnila babička.

Josef K. měl dle obžaloby svého nevlastního syna mlátit vařečkou, sprchovat ve studené vodě, pálit žehličkou i cigaretou. Rány mu spolu s matkou zalepovali náplastmi, nohy mu utahovali obinadlem. V noci z 15. na 16. února Josef K. napadl Marečka pěstmi tak brutálně, že chlapec podle znalců v důsledku otoku mozku zemřel. „Nejvíce mě překvapilo, že měl chlapec obvázané dolní končetiny obinadlem. Byl mrtvý, už jsme mu nedokázali pomoci. Hned na začátku bylo zřejmé, že smrt není z přirozených příčin, ale že ho někdo mlátil. Okamžitě jsem telefonoval na policii,“ řekl ošetřující lékař, který byl v osudný večer na místě. Josef K. se mu prý k týrání nepřiznal.

„Tvrdil, že chlapec spal a že když k němu přišel, tak nedýchal. Byl velmi neklidný, nervózní, podle mě to byl toxikoman,“ dodal lékař.