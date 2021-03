/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Marie Vránová seznamuje čtenáře s příběhy lidí z Petrohradu a Černčic.

Rok 2012. Nová divadelní skupina, Marie Vránová je dáma v klobouku. | Foto: Archiv Marie Vránové

Pokud zná někdo obyvatele Petrohradu a Černčic, ale i dalších městeček a obcí na Podbořansku dobře, pak to je Marie Vránová. V Petrohradě a sousedních Černčicích, kde s manželem po svatbě postavili rodinný dům, žije téměř 65 let. Má pedagogické vzdělání, vystudovala český jazyk a výtvarnou výchovu. Ač je pět let v důchodu, stále učí na základní škole. Začínala v ZŠ ve Vroutku, přes třicet let působí v ZŠ Kryry. Tedy ve stejné škole, kam jako žačka dojížděla z Petrohradu na druhý stupeň. Od první do páté třídy chodila do petrohradské školy, která už neexistuje.