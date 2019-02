Žatec - Postižený chlapec by bez plošiny za půl milionu nemohl dál navštěvovat oblíbenou školu v Žatci. Se sbírkou pomohl Deník.

Žatecký školák Martin Zelinka | Foto: Deník/Jan Vraný

Dvanáctiletý Martin Zelinka ze Žatce se narodil se svalovou dystrofií. Postupně mu ochabuje svalstvo. Kvůli nemoci je upoután na invalidní vozík. Od první třídy navštěvuje Základní školu Jižní, v červnu ukončil první stupeň. Do školy, na rozdíl od některých svých vrstevníků, chodí rád. Za kamarády, za svou paní učitelkou…

V září začíná druhý stupeň. Budovy ZŠ Jižní v Žatci ale nejsou bezbariérové a hrozilo, že by musel do jiné školy. Martin může ale na své škole nakonec zůstat, ještě do začátku září by tam měla být vybudována schodišťová plošina za 476 tisíc korun. A to díky Rádiu Impuls a jeho akci dobrých skutků s názvem Pošli to dál. Zařazení do akce navrhla jeho třídní učitelka Lucie Bryndová. Partnerem akce je i Deník.

„Chtěla bych pomoci svému žáčkovi Martínkovi Zelinkovi. Martínkovi je právě 12 let a je odkázaný na vozík. Naše třída byla v přízemí, takže Martin to zatím zvládal. Problém nastane na druhém stupni od září 2012, kde jsou učebny v různých patrech školy. Mým přáním je zdvihací plošina, aby Martínek mohl spolu se svými spolužáky chodit bez problémů na výuku," napsala L. Bryndová.

„Martínka mám od první třídy, není mi lhostejné, jak bude pokračovat dál. Na druhém stupni by musel přestoupit do jiné školy, která plošinu má. Ale to jsme nechtěli, proto mě napadlo jej navrhnout do Pošli to dál Rádia Impuls," řekla v reportáži zmíněného rádia Lucie Bryndová. „To co udělala paní učitelka, je úžasné. Nedovedu si představit, že by Martin musel do jiné školy, nevím, jak by to zvládal, je tam zvyklý," řekl jeho otec Marcel Zelinka.

Na plošinu mohli lidé přispívat na speciální účet, který pro Martina zřídila Nadace Jedličkova ústavu. Anebo dobrovolným vstupným na promítání Kinematografu bratří Čadíků, který během prázdnin jezdí po celé ČR a v září zavítá také do Žatce.