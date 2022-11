Postoloprty byly po skončení druhé světové války vybrány jako shromaždiště Němců ze Žatecka a okolí, a to jak zajatých vojáků wehrmachtu a SS, tak sudetských Němců určených k odsunu. Začátkem června 1945 v místních kasárnách, které dnes už nestojí, shromažďovala československá armáda německé muže. Ženy, děti a staří lidé byli posláni do lágru v bažantnici u města směrem na Levonice. „Do bažantnice šlo asi 1 700 lidí. Muži šli do kasáren, nevím, kolik přesně, ale bylo jich přes 500,“ uvedl před vyšetřovací komisí v roce 1947 postoloprtský policista Bohuslav Marek. Podle jeho svědectví bylo popraveno všech 500 mužů v kasárnách, nejméně stejný počet lidí byl prý zastřelen v nedaleké levonické bažantnici.

Policie označila dva viníky vražd Němců v poválečných Postoloprtech

Při exhumaci v září 1947 bylo odkryto celkem devět hromadných hrobů, ve kterých se podařilo identifikovat 763 zavražděných. Nejvíce mrtvých bylo nalezeno v levonické bažantnici, další lidé byli povražděni u školy, v kasárnách, u trati, na vinici a v pískovně.

40 let mlčení

Po roce 1948 se o masakru 40 let mlčelo, pozornost se mu začala věnovat až v devadesátých letech. Kolik lidí ve skutečnosti začátkem června 1945 v Postoloprtech zemřelo, není jasné dodnes. Ve zprávě vyšetřovací komise z roku 1947 je počet obětí odhadován na 2 300 osob. Odhady historiků se dnes pohybují mezi dvěma až třemi tisíci.

Vedoucí uvedené vyšetřovací komise z roku 1947, lidovecký poslanec Bohumír Bunža, byl později ve vykonstruovaném politickém procesu sám odsouzen v listopadu 1948 k trestu smrti. Bunža stihl v dubnu 1948 emigrovat. Zemřel v roce 1990, jeho jméno je uvedené na desce dřevěného kříže v někdejší levonické bažantnici. Druhou upomínkou na masakr je pamětní deska na zdi v zadní části postoloprtského hřbitova.

Poválečný masakr v Postoloprtech děsí i po letech. Připomínka má být důstojnější

Případ se znovu otevřel po roce 1989, kdy jej třikrát vyšetřovala policie. V roce 2009 došla k závěru, že za některé konkrétní vraždy může kapitán Vojtěch Černý a Bohuslav Marek. Před soudem ale ani jeden z nich nestanul. Oba zemřeli dříve, než jim mohlo být sděleno obvinění. Prvně jmenovaný se k vydání rozkazu střelby na pět chlapců před komisí přiznal.

Události v Postoloprtech jsou i v kontextu divokého odsunu německého obyvatelstva výjimečné počtem mrtvých. Proč zrovna v tomto severočeském městě byli soustřeďováni Němci z tak širokého okolí a proč tam byli zabíjení, není úplně jasné. Některé zprávy hovoří o tom, že vyčistit oblast od Němců byl z „vyšších míst“ předem daný úkol jednotkám československé armády. I toto zazní v dokumentu Postoloprty 1945 – česká odplata.