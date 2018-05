Matriky ve čtyřech obcích se mají zrušit, tisíce lidí by musely jinam

Okres Louny - Stát chce ušetřit na provozu méně vytížených matrik. Obce se ale brání.

V Měcholupech u Žatce žije tisícovka lidí. Na matriku to mají kousek, stačí zajít na místní obecní úřad. Pokud ale vyjdou plány ministerstva vnitra, matrika se tu od začátku příštího roku zruší. Místní lidé z Měcholup a spádových vesnic Želče, Velké Černoci a dalších tak budou odkázáni na matriční úřad v Žatci. A s nimi další stovky lidí z Holedeče a Deštnice a z jejich spádových vesnic, které matriku v Měcholupech využívají.

Ministerstvo se chystá od 1. ledna 2019 zrušit celkem 445 matrik po celé republice, tedy asi třetinu všech matrik v Česku. „Počítáme s redukcí počtu matričních úřadů, které provádějí v průměru do 20 prvozápisů za rok,“ potvrdil mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Do Žatce se přesune matriční agenda nejen z Měcholup, ale také z Tuchořic. I tam má být totiž matrika zrušena, do obvodu matričního úřadu Tuchořice patří dvanáct vesnic s více než tisícovkou lidí. Třeba Liběšice nebo Lipno. Matrika se má v okrese Louny rušit ještě v Lenešicích, kde se úřad přesune do Loun, a v Lubenci na Podbořansku. Stovky lidí z jihozápadní výspy kraje by musely do Kryr.

Podle analýzy z let 2014 až 2016 se na menších matrikách provádí jen několik takzvaných prvozápisů ročně. Úmrtí, narození dítěte nebo uzavření manželství. „Kontakt občana s matrikou není pouze v rámci prvozápisů, ale jedná se i o jiné zápisy do matričních knih a jiné úkony. Například určení otcovství nebo změna jména a příjmení,“ vysvětlila starostka Měcholup Doris Černíková. „Matrikářky mají ale mnohem víc práce. Dnes je hodně moderní zpracovávání rodokmenů, žádostí o údaje z naší matriky je hodně. I ze zahraničí,“ dodala.

Dojezdová vzdálenost se prodlouží

Se zrušením matriky v Měcholupech nesouhlasí a v tomto duchu poslala dopis na krajský úřad. „Doufám, že mé připomínky se vezmou v potaz,“ řekla. Argumentuje například tím, že garantovaná dvacetikilometrová dojezdová vzdálenost nebude v případě městyse Měcholupy dodržena. Třeba z Velké Černoci, Deštnice, Nové Hospody nebo Sádku je to do Žatce dál.

Podle ministerstva vnitra jsou hlavním důvodem finance. „Předpokládáme úsporu zhruba 150 milionů korun, která půjde na jiné agendy, kde finance v současné době chybí, například územní plánování,“ vysvětlil Krátoška.

Starostka Měcholup Doris Černíková souhlasí s navrhovaným zavedením paušálního financování dle reálné vytíženosti a tedy se snížením příspěvku od státu. „Ty peníze zase tak nepotřebujeme, tu službu pro naše občany ano,“ vysvětlila.

Proti záměru vystoupil také Svaz měst a obcí. „Matriky jsou vedle pošt základní agendou, která by neměla chybět takřka v žádné obci. Jsou činnosti, které obce vykonávají za stát, a nelze je jen přepočítávat na korunu, neboť mají nejen administrativní význam, ale také význam komunitní,“ upozornil předseda svazu František Lukl.