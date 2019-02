Nesloží maturitu v řádném termínu, může je to podle odborníků poznamenat.

OKRES LOUNY - Psychické problémy či problémy s uplatněním mohou mít podle psychologů studenti, kteří nejsou připuštěni k maturitě kvůli špatnému prospěchu. Zkouška v náhradním termínu čeká naštěstí jen zlomek studentů.

V těchto dnech vrcholí příprava studentů z lounského okresu na letošní maturitní zkoušku.

Několika málo studentů se tyto starosti netýkají, mají jiné. „Letos maturuje v naší škole 21 dětí, k maturitě nebude připuštěn kvůli špatným studijním výsledkům jeden chlapec,“ uvedla včera Marie Honzlová, ředitelka podbořanského gymnázia.

Několik málo studentů neodmaturuje také na žatecké obchodní akademii. „Tři studenti budou kvůli špatnému prospěchu skládat opravnou zkoušku z jednoho předmětu, maturitu pak v září,“ řekl Bohuslav Kuneš, ředitel školy, na které maturuje 86 studentů.

Na některých školách prospěch teprve uzavírají. „Letos maturují tři třídy. Uzavřenu máme zatím jednu a tam jsou připuštěni všichni,“ sdělil Ladislav Grössl, ředitel Střední odborné školy v Podbořanech.

Kromě zkažených prázdnin mohou mít podle odborníků studenti, kteří budou skládat maturitu opožděně i jiné problémy. „Jedním z handicapů může být to, že až budou absolvovat přijímací řízení do práce, budoucí zaměstnavatel se může pozastavit nad datem maturity,“ řekla Deníku psycholožka Lenka Štréblová s tím, že takovéto problémy s prospěchem mívají často studenti, pro které v jejich mysli není teď maturita důležitá. Hodně takových studentů si podle ní později svůj krok rozmyslí.

Studentům, kteří budou skládat zkoušku v září, by měla pomoci rodina. Pokud je podrží, neměli by v životě nést žádné následky. „Rodina by měla svého člena podržet. Takový člověk může zažívat velký stres, může na tom být hodně špatně. Hlavní je aby neztratil motivaci. Naopak pokud ho rodina bude vystavovat stresu, popichovat ho a podobně, může to na člověku zanechat následky. Pokud by se ke studijnímu neúspěchu přidal například ještě nějaký další, například v lásce, může to některé jedince poznamenat,“ dodala Lenka Štréblová.