Kraj počítá s rekonstrukcí interiéru historické sýpky a výstavbou nové budovy, obě propojí výtahový a schodišťový tubus. „V sýpce vzniknou účelové prostory pro klienty logopedické základní školy, jako jsou tělocvična, družina, nebo multismyslová terapeutická místnost a odpovídající zázemí,“ přiblížil Jan Nový z oddělení mediální komunikace Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Sýpka je součástí památkově chráněného zámku a jeho areálu. Kromě nabídnuté ceny také proto Ústecký kraj ve výběrovém řízení na projektanta přihlédne i k odborným zkušenostem. „Papírově“ má být investice připravena do konce příštího roku, pak se začne s vlastní stavbou. Náklady vzejdou z projektové dokumentace a výběrového řízení na zhotovitele, dají se očekávat v řádech desítek milionů korun.

Zámek v Měcholupech vyrostl v místě bývalé tvrze, dnešní podoba areálu je především výsledkem přestaveb ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století. V té době, až do roku 1945, jej vlastnila rodina Dreherů, která je se Žateckem spojena s pivovarnictvím.

Ve druhé polovině 20. století byl v zámku internát a kanceláře, logopedická základní škola v něm sídlí od konce osmdesátých let. Na polovinu září připravuje oslavy 35. výročí od založení. „První zvonění bylo v naší škole slyšet v září 1989 a my to chceme v pátek 13. září 2024 společně s vámi oslavit. Dopolední program je určen pro širokou veřejnost, v odpoledních hodinách bychom se velmi rádi sešli se všemi bývalými i současnými zaměstnanci,“ zve škola na zářijovou slavnost.

Logopedická základní škola se nachází v Měcholupech u Žatce. Zaměřujeme se na vzdělávání žáků s vadami řeči, se specifickými poruchami učení a s kombinovaným postižením v přípravné třídě a v 1. až 5. ročníku. Obsah výuky odpovídá výuce na běžné základní škole, je však rozšířen o logopedickou péči. Škola nabízí ubytování na internátě s celodenním stravováním.

Mohlo by vás zajímat: Hříškov opět přivítal veterány. Koukněte, jaké krásné stroje dorazily