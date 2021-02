Z ruin na náměstí 5. května vyrostl po dvou letech prací objekt, jenž zachová nejhodnotnější ukázky pozdně gotického obydlí, které je v Žatci možné najít, i pro další generace. O zdařilé rekonstrukci svědčí fakt, že Mederův dům nedávno vyhrál krajské kolo soutěže Památka roku 2020.

Pokud to situace okolo pandemie nemoci covid-19 dovolí, zájemci by si dům mohli prohlédnout v létě. Spolek Mederova domu, který za náročnou obnovou památky stojí, plánuje do té doby zřízení expozice.

„Chceme se pokusit zajímavou formou připomenout historii domu a místa a také prezentovat některé méně známé věci ze žatecké historie, které jinde prezentované nejsou,“ vysvětlil předseda spolku Petr Antoni s tím, že v současné době se dokončuje příprava výběrového řízení na dodavatele expozice. „Obecně je budování expozice poměrně náročný proces, proto zpřístupnění plánujeme v létě,“ připomněl.

Rekonstrukce vyšla na 17 milionů korun, velkou část uhradí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Mederův dům, neboli „Mederhaus“, podle posledních německých majitelů, stojí v centru města několik století. První písemná zmínka o něm se objevuje v městské knize sice až roku 1564, zcela jistě jde o jeden z nejstarších žateckých domů. Dům je prokazatelně mnohem starší, což dokazují jeho pozdně gotické základy, a tak stavba patří mezi první příklady městského středověkého stavitelství v zemi. Dodnes se dochovalo několik historických stavebních prvků. A to i přes to, že zhruba od poloviny 20. století objekt chátral a na začátku osmdesátých let se zřítil.