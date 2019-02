Louny - Novela Jen malý kousek nebe od Šárky Bukvajové bude pokřtěna tento pátek ve Vrchlického divadle.

Spisovatelka Šárka Bukvajová | Foto: archiv autorky

Mladá žena s uměleckým nadáním, začínající malířka, náhle a z nepochopitelných důvodů přijde o zrak. Najednou nemůže tvořit, nemůže rozvíjet svůj talent, nedokáže udělat ani jiné, dosud běžné každodenní věci a musí zcela přehodnotit svůj život. To je námětem nové knížky s názvem Jen malý kousek nebe, kterou napsala Šárka Bukvajová. Sympatická mladá spisovatelka se narodila v Lounech a ve městě žila až do svých 24 let.

V pátek 22. září se do rodného města vrátí a pokřtí svou knížku při besedě a autorském čtení v kavárně Vrchlického divadla.

"Letos v říjnu mi bude 29 let. V Lounech jsem chodila na první základní školu, potom na Gymnázium V. Hlavatého," vzpomíná Šárka Bukvajová. Už v letech školního vzdělávání zjistila, že ji velmi baví literatura a vlastní aktivní psaní příběhů. "Jako mladší dítě jsem milovala všechna slohová cvičení, na střední škole jsem pak dospěla k názoru, že bych se chtěla psaní literatury věnovat i v dospělosti a zkusit se tím případně i uživit," uvádí autorka. "Tehdy - někdy kolem druhého ročníku gymnázia - jsem ještě ani netušila, že u nás existuje vysoká umělecká škola zaměřená na literární tvůrčí psaní. To jsem zjistila až později a nakonec se na tuto školu přihlásila," vzpomíná Šárka.

Stala se tedy studentkou Literární akademie Josefa Švoreckého. Vystudovala obor Tvůrčí psaní a publicistika, mezi její učitele patřili například Petr Šabach, Alexandra Berková či Martin Šafránek. "Jsem nesmírně vděčná mým rodičům za to, že mě po celou dobu aktivně a finančně podporovali při studiích," říká Šárka Bukvajová.

Hledání nakladatele

Knížka Jen malý kousek nebe je jejím prvním vydaným dílem. Je to novela o 120 stránkách, knížku vydalo nakladatelství Kava-Pech. "Napsala jsem již hodně textů, ale tohle je první knížka, kterou jsem se rozhodla zkusit publikovat. Nejprve jsem oslovila velká nakladatelství, ale tam mají dost striktní ediční plány a většina nakladatelství jen zřídkakdy vydá začínajícího autora, u kterého nemají žádnou záruku zisku. Takže jsem narazila na několik odmítnutí. Pak jsem měla ale štěstí a pan Petr Chrdle z nakladatelství Kava-Pech byl po přečtení textu ochotný zařadit mou knihu do edičního plánu ještě letos. Moc mu děkuji," usmívá se Šárka.

Knížka už je nyní na světě, zájemci si ji už teď mohou objednat u řady prodejců například na internetu. Ilustrace vytvořila Markéta Krahulíková, kamarádka spisovatelky, která je rovněž z Loun. V pátek bude novela pokřtěna v kavárně Vrchlického divadla v Lounech, literární večer začne v 18 hodin.

K velkým koníčkům nové lounské autorky kromě literatury patří také hudba a tanec. I když nyní bydlí poblíž Kralup nad Vltavou, do Loun pravidelně přijíždí k výuce skupiny dospělých tanečníků v Taneční škole Fénix. Učí je jazzový tanec. "Z hudby mám tedy ráda jazz, ale mimo tento žánr také například tvorbu kapel Pink Floyd, Lucie, Wohnout a mnoha a mnoha dalších. Líbí se mi i lounská skupina Refreš, která bude hrát i na křtu mé knížky," říká Šárka Bukvajová, již lidé v Lounech možná více znají pod jejím dívčím příjmením Prošková. Šárka má tříletého syna Aleše, pracovala v reklamní agentuře, píše také recenze na literárním a filmovém serveru kritiky.cz, kde je členem odborného posuzovatelského týmu.

Další autorky zajímavých knih z Loun



Jana Javorská

Vydala už přes deset knih, píše příběhy ze současnosti, jejími hrdinkami jsou často ženy. Pracuje také jako lektorka angličtiny.







Dana Šianská

Věnuje se především tvorbě pro děti a mládež. V roce 2014 zaujala románem Zakázané prázdniny, určeným pro děti ve věku 10-15 let. Pracuje v Elektrárně Počerady.



Květa Tošnerová

Píše humorné a poetické povídky, v roce 2012 vydala povídkovou knížku Štěstí je právě teď. Lidé ji znají jako novinářku, desítky let pracovala v týdeníku Svobodný hlas.