Z nominace tak vypadne například bývalý Dreherův pivovar u západního vlakového nádraží, naopak tam přibude vesnice Stekník a okolní chmelnice.

Pro Žatec je inspirací francouzská oblast Champagne proslavená šumivým vínem, která je na seznamu UNESCO od roku 2015. „V nominaci Champagne byl popsán příběh vína a vinné révy a zároveň to, v čem je oblast pro její pěstování tak výjimečná. To přesně chceme zmínit v případě chmele,“ vysvětlil žatecký místostarosta a předseda pracovní skupiny Jaroslav Špička.

Výbor pro světové dědictví se loni v létě rozhodl českou kandidaturu Žatce – města chmele odložit a doporučil její přepracování. S tím jak nominaci upravit, pomohl mezinárodní tým odborníků z poradního orgánu zmíněného výboru. Na základě těchto doporučení má pracovní skupina ujasněný další postup. „Zaměříme se především na příběh chmele. Od toho, jak se šlechtí v laboratoři, přes pěstování na chmelnicích kolem Ohře, dopravu a zpracování až po konečný produkt, jímž je usušený chmel určený k dalšímu využití,“ popsal Jaroslav Špička. Pracovní skupina se proto rozšířila o další odborníky, například z Chmelařství Žatec, tamního Chmelařského institutu, Svazu pěstitelů chmele ČR, ale také z ústecké univerzity.

Upravená nominace má zdůrazňovat chmelařskou jedinečnost Žatce a jeho okolí včetně chmelnic kolem řeky Ohře. Nově se rovněž počítá se zápisem Stekníku, který je nyní vesnickou památkovou zónou. Tato vesnička u Žatce nabízí celý proces od pěstování chmele přes zpracování a sušení v místních sušárnách až po zpracování v pivovaru z 19. století. Pivo se ve Stekníku vařilo až do roku 1904, pak se původní pivovar přestavěl na hostinec.

Možná zahrnou i Stekník

S Národním památkovým ústavem se jedná, zda bude do nominace rovněž navržen tamní zámek. Jeho někdejší majitelé se totiž věnovali pěstování a šlechtění, chmel se dostal také do rokokových fresek zámeckých interiérů. „Ve Stekníku by mohlo vzniknout návštěvnické centrum chmelové krajiny,“ poznamenal Jiří Kašpar, pracovník vztahů k veřejnosti Národního památkového ústavu.

Přímo v Žatci se počítá s tím, že na seznam UNESCO budou zapsány desítky objektů v městské památkové rezervaci a městské památkové zóně souvisejících se chmelařstvím. V nové nominaci bude také upravena tzv. nárazníková zóna. Půjde o oblasti kolem centra, které souvisejí s chmelařstvím, ale nejsou přímo v památkově chráněných oblastech. „V nárazníkové zóně bude jediné omezení spočívat v tom, že se tam nebudou moci stavět výškové stavby, které by mohly ve výhledu na centrum překážet,“ vysvětlil Jaroslav Špička.

Nová nominační dokumentace Žatce by měla být hotová příští rok na podzim, s jejím odevzdáním v konečné verzi se počítá v únoru 2021. Zda se Žatec dostane na seznam UNESCO, se rozhodne v létě 2022.