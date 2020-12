S nákupem radaru za 380 tisíc korun počítá chválený rozpočet Loun na příští rok. „Půjde o ruční měřič s příslušenstvím. S měřením bychom chtěli začít v první polovině příštího roku,“ sdělil ředitel lounské městské policie Radek Baláš.

V praxi to bude vypadat tak, že na jednom místě bude stát strážník s radarem, o kousek dál bude auta hříšníků zastavovat hlídka jeho kolegů. „Máme po Lounech vytipováno několik lokalit, kde k překračování rychlosti aut pravidelně dochází. Jako příklad mohu zmínit ulice Hilbertova, Husova nebo Čeňka Zemana. Všechny lokality, které vybereme, ale ještě prověří dopravní policie, zda je tam možné měřit a hlavně zastavovat auta. Zda místa pro odstavení aut vyhovují, aby nebránila bezpečnosti provozu,“ vysvětlil Radek Baláš.

Pokud řidič překročí rychlost, strážník bude přestupek řešit na místě. Buď udělí pokutu, nebo v případě, že půjde o závažnější přestupek či nebude řidič s jejím udělením souhlasit, věc půjde do správního řízení.

„Podnět k nákupu radaru přišel od naší dopravní komise. Podle ní ne všechna preventivní opatření v Lounech fungují, proto bychom měli přistoupit k nějaké formě represe. Proto padlo rozhodnutí koupit naší městské policii radar. Určitě to ale nebude o tom, že se strážníci s radarem schovají za značku Louny na kraji města a budou měřit tam. Zaměřit se chceme hlavně na místa, kde jsou přechody pro chodce, školy, školky nebo úřady. Kde překročení rychlosti aut může být zvlášť nebezpečné,“ vysvětlil lounský starosta Pavel Janda. Podle jeho slov by městskou policii měli v příštím roce posílit další dva strážníci, čímž vznikne dostatečná personální kapacita, aby se sbor nevěnoval měření rychlosti na úkor jiných věcí.

V sousedních Cítolibech začali strážníci tamní obecní policie měřit rychlost projíždějících aut v polovině prosince. A byli i v Lenešicích, se kterými mají Cítoliby uzavřenou smlouvu pro dohled strážníků. V obou obcích rozdali první pokuty. „Smyslem této novinky není plnit obecní rozpočet z pokut, ale zklidnit dopravu v Cítolibech a pomoci s tím i v Lenešicích. Řidiči jezdí, tak jak jezdí, na mnoha místech, hlavně v průjezdných ulicích a na okrajích obcí, máme s překračováním nejvyšší povolené rychlosti velké problémy,“ popsal starosta Cítolib Petr Jindřich. Městys Cítoliby stál nákup radaru 360 tisíc korun. Tamní strážníci jsou vybaveni i platebním terminálem, hříšnici tak mohou na místě zaplatit hotově či kartou.

Novinka má mezi obyvateli Cítolib poměrně kladný ohlas. „Je to dobře. Ze všech stran jezdí lidé do vesnice ve vyšší rychlosti než 50 kilometrů v hodině,“ uvedla například Adéla Třísková. „Bydlíme na konci Cítolib a opravdu je to hrozné. Někteří řidiči snad mají u nás na tachometru stovku,“ přidala se Pavlína Fejfarová Šmídlová.