Na setkání v Lounech přišly před pár dny tři desítky lidí. Ti viděli návrh rozpracované projektové dokumentace i oponentní posudek k ní. „Je pro nás moc důležité, aby místní komunita vzala skatepark za svůj, a město tak vynaložilo finanční prostředky účelně. Proto jsme k rozpracovanému projektu objednali oponenturu a svolali setkání. Těší mě, že dorazily zhruba tři desítky lidí hlavně z řad skejťáků a proti skateparku jako takovému nebyly zásadní připomínky,“ sdělil lounský starosta Pavel Janda.

Výstupy ze setkání se zabývala v pondělí komise investic a rozvoje města. „Podněty se do projektu zapracují. Dohodli jsme se také, že se zbourají staré betonové tribuny ve svahu a místo nich vznikne travnatá plocha s terasami k odpočinku,“ přiblížil předseda komise Michal Kučera.

Nový skatepark má v Lounech vyrůst v rámci třetí a závěrečné etapy revitalizace areálu letního cvičiště. Součástí bude nové multifunkční hřiště a venkovní posilovna, náklady se odhadují na osm milionů korun. „Bude složité v dnešní době, kdy příjmy města kvůli koronaviru klesají, tyto peníze v rozpočtu najít. Ale rádi bychom třetí etapu realizovali do roku 2022, aby se tím celý projekt revitalizace letního cvičiště dokončil. První dvě etapy byly velmi úspěšné, nový dětský areál i fotbalové hřiště jsou obrovsky navštěvované,“ sdělil Michal Kučera.

V Žatci je skatepark z 90. let v Nákladní ulici pod hradbami. Město připravuje jeho rekonstrukci a při té příležitosti padl návrh využít prostor pro parkoviště, kterých je v blízkém centru nedostatek. A skatepark odstěhovat k řece. Záměr ale narazil na odpor skejťáků. „Současné umístění na hranici centra města a Podměstí je unikátní, zástavba bytových domů je dál, ale je ideálně dostupný. Pokud se skatepark přesune na okraj města, už tomu tak nebude. Byli bychom rádi, kdyby se prostor zachoval a nepřesouval se někam na periferii,“ řekl Daniel Nociar z občasného sdružení, jež pořádá v prostoru skateparku různé sportovní i kulturní akce.

Argumenty proti stěhování zazněly také při nedávném setkání veřejnosti na dané téma. Toho se zúčastnili i zástupci architektonického studia U/U, kteří se návrhy volnočasových prostorů zabývají. „Je škoda, když se tyto aktivity odsouvají z veřejného prostoru. Proto jsme si řekli, že to změníme. Třeba plácek v Žatci pod hradbami má vysokou kvalitu,“ uvedli mladí architekti.

Žatečtí zastupitelé se skateparkem zabývají už od loňského roku. Nemohou se totiž dohodnout, která varianta by byla nejlepší. Dalšími možnostmi jsou přesunout skatepark o pár desítek metrů dál nad Rákosníčkovo hřiště nebo jej nechat na stejném místě a posunout směrem k blízké základní škole parkoviště. „K tomuto rozhodnutí potřebujeme vědět, kolik by co stálo a zda je to vůbec realizovatelné třeba kvůli podloží na zvažovaných plochách,“ vysvětlil žatecký místostarosta Radim Laibl. Příslušné materiály mají připravit úředníci radnice, vedení města se jimi bude zabývat po prázdninách.