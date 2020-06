Tento týden Sněmovnou schválené kompenzace, které dostanou česká města a obce od státu, nepokryjí veškeré výpadky jejich příjmů. Někde v okrese Louny už proto šetří, seškrtali některé investice.

Obce a města dostanou ze státního rozpočtu 1 200 korun na každého svého obyvatele, peníze mají být kompenzací za bonus pro OSVČ. Ten stát v dobách koronavirových opatření platil z rozpočtového určení daní, tedy i z peněz obcí. Finanční náhradou mají být pro ně kompenzace, výpadek z daní ale nepokryjí.

„Budeme o jeden milion korun v mínusu. Je ale jasné, že stát v nejbližší době vybere z daní méně peněz, takže propad pro náš příjem bude daleko vyšší,“ vysvětlil starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

Zastupitelé města přijali rozpočtovou změnu, která spočívá ve snížení daňových příjmů skoro o 12 milionů korun a snížení výdajů celkem o téměř 18 milionů. „Těch 12 milionů je předpokládaný propad za celý letošní rok, ale dnes nikdo nedokáže říct, jak bude skutečně velký. Proto jsme snížili výdaje o 18 milionů, aby vznikla určitá rezerva,“ vysvětlil postoloprtský starosta.

Ve městě snížili provozní rozpočet, radnice a organizace města musí šetřit. A z investic pro letošní rok se vyškrtla oprava nebo zřízení parkovišť ve čtyřech místech. „Dá se čekat, že propad daňových příjmů bude i v příštím roce, oproti loňsku to odhaduji na dvacet milionů. Takže na to budeme muset myslet při sestavování rozpočtu na příští rok,“ sdělil Pištora.

Šetřit musí také v Podbořanech. Tam i přes schválené kompenzace čekají také výrazný propad v letošních příjmech. „Máme rozestavěnou sportovní halu, rozjedeme zasíťování lokality Na Lišce pro rodinné domy, chceme přistavět nový objekt k základní umělecké škole,“ přiblížil starosta Radek Reindl.

„A to bude skoro vše. Musíme odložit některé další investice nebo opravy ulic. A třeba zřízení workoutového hřiště,“ dodal. O kolik peněz Podbořany skutečně přijdou, bude podle jeho slov jasné až v závěru roku. „A v příštím roce to bude podle mě ještě horší,“ řekl Reindl.

I v Podbořanech budou šetřit, na některé provozní výdaje ale sahat radnice nebude. „Chceme zachovat provoz koupaliště, knihovny, kina, máme dům s pečovatelskou službou. To jsou služby občanům, na které musíme i dál doplácet,“ vysvětlil starosta.

Největší jednorázovou náhradu dostanou od státu Žatec a Louny, tedy města s nejvyšším počtem obyvatel. V obou případech půjde o částky převyšující 20 milionů korun. Ani v jejich případě ale nepokryjí celkové výpadky. Například do Loun přiteklo do května na daňových příjmech 114 milionů korun, loni to bylo 125 milionů. Letos za stejné období se přitom předpokládalo zhruba 130 milionů. Další propad na daňových příjmech očekávají, proto i v Lounech odloží některé investice. "Jde o akce za celkem 18 milionů korun. Odsouváme například výměnu výtahu v divadle, výměnu mantinelů na zimním stadionu nebo vypracování projektových dokumentací na přístavbu sportovní haly nebo na kanalizaci ve spádových Nečichách," přiblížil starosta Pavel Janda. V Lounech letos očekávají celkový propad na daňových příjmech 70 milionů, při započtení kompenzace od státu by měl být pokles v příjmech zhruba 50 milionů korun.

Oproti tomu v Žatci zatím žádné investice neodkládají. „Zatím jsme se tím ve vedení města nezabývali a čekáme, až k tomu budou přesnější čísla. Pokud by vyšly odhady ministerstva financí, tak přijdeme na daňových příjmech o třicet milionů korun. Při schválených kompenzacích, které by nám přinesly zhruba dvacet milionů, bychom byli schopni výpadek pokrýt z rezerv. Ale uvidíme, jaký nakonec skutečně bude. Já jsem v tom pesimistický, myslím, že bude větší,“ sdělil žatecký místostarosta Radim Laibl.