Města lákají turisty na únikovou hru, nová piva i zajímavé akce

Kdybyste na konci 80. let minulého století, tedy ještě za „totáče“, prohlásili, že Škoda za několik let bude vyrábět žlutý pick-up pro volný čas, který bude vypadat jako ideální auto pro surfaře Steva z Kalifornie, nejspíše by vás zavřeli do blázince. Úplně neprávem, nutno podotknout.