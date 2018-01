Města prosvítí miliony. Šetřit chtějí modernizací lamp

Lounsko - Za osvětlení ulic dají čtyři největší města okresu Louny zhruba 21 milionů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Samozřejmost. Světlo na cestu po ránu do práce nebo večer při pozdní cestě domů, v centrech i zapadlých uličkách, u průmyslových zón, parkovišť, sportovišť. Lampy veřejného osvětlení dělají místa bezpečnějšími. Kolik ale prosvítí města okresu Louny? A dá se ještě někde šetřit? Modernizací, shodují se zástupci radnic.



„Chceme jít cestou modernizace. Nová svítidla mají nižší spotřebu,“ uvedla Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku na lounské radnici.



Podle zjištění Deníku je v Lounech, Žatci, Podbořanech a Postoloprtech celkem kolem 7550 lamp veřejného osvětlení. Čtyři největší města regionu vydají ročně za jejich provoz zhruba 21 milionů korun, asi 40 % z částky jsou náklady na energie, zbytek tvoří údržba, provoz a investice do nových lamp.

V Žatci by za prosvícenou částku mohli takřka postavit fotbalistům novou tribunu. V Lounech by zase za peníze mohli opravit střechu nad bazénem u ZŠ Prokopa Holého. Ale svítit se musí.



Více než 20 milionů je hodně. Ale kde ušetřit? Někteří kritici tvrdí, že někde jsou světla zbytečná, že se svítí neustále i v místech, kde je minimální pohyb. Mluví se o senzorech. Nebo o tom, že síť lamp je moc hustá, že by jich mohlo být méně, na některých místech by nemusely svítit všechny.

Města okresu Louny ale nechtějí jít cestou, kterou se vydalo několik sídel po republice, například vypínáním každé druhé lampy. Radnice to vyhodnotily jako neefektivní, navíc si to žádá další investice. Nechtějí snižovat komfort a bezpečí.

Na cenách energií už také o moc více šetřit nejde, města je nakupují na burze co nejlevněji. Zbývá tedy jen modernizace osvětlení.

„Moderní technologie ušetří hodně energie, je to znát,“ potvrzuje Erich Knoblauch z podbořanské radnice. Nová svítidla ale nebudou hned všude, to je příliš nákladné, města je instalují postupně.

Nejvíce lamp je v Žatci, zhruba 2900. Město za ně každoročně vydá kolem sedmi milionů korun. Na energie, běžnou údržbu, nápravy škod po vandalech, ale i na výměnu starých lamp a nové investice.

„Loni například probíhala rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu nemocnice za 1,5 milionu korun. Letos bychom chtěli udělat Denisovu ulici,“ vypočítává největší akce Marek Pataky z odboru rozvoje města na žatecké radnici. Kam to jde, už dávají moderní svítidla, stejně jako v okoli. Pečuje tam o ně technická správa města.



Městská společnost se stará o veřejné osvětlení také v Lounech, kde je asi 2700 světelných bodů. Město na ně každoročně vydává kolem osmi milionů. Také v Lounech chtějí co nejrychleji modernizovat. Letos například plánují obnovu u 1. etapy opravy chodníků u ulice Osvoboditelů – od ulice Maroldovy až k otočce u kotelny.



V Podbořanech mají přes 1200 svítidel, ročně tam zaplatí kolem tří milionů. „Loni se renovovalo v Nádražní ulici, doplňujeme svítidla v místních částech a v nových zástavbách, například v kasárnách. Letos plánujeme měnit světla v Morech,“ uvedl Erich Knoblauch. Tam má do konce letošního roku smlouvu firma Eltodo – Citelum, letos by tak mělo proběhnout nové výběrové řízení.

Postoloprty mají 750 lamp, rozpočet se pohybuje od 2,5 do 3 milionů. O provoz se stará městská firma.