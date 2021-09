Ale ani tak nepokryjí celé náklady likvidace odpadů, ke každé koruně zaplacené na poplatcích musí zpravidla přidat jednu až dvě koruny z obecního rozpočtu. To je přitom pro řadu obcí neúnosné, a proto přistupují k nepopulárnímu kroku.

Jedním z měst, kde si lidé od příštího roku pravděpodobně připlatí, bude Varnsdorf na Šluknovsku. Tam doposud platí každý obyvatel města ročně 600 korun. Pokud zastupitelé ve čtvrtek 23. září schválí novou vyhlášku upravující svoz odpadu, připlatí si dvacet procent a nově budou hradit 720 korun. „Na nás tlačí svozová firma a rostou nám náklady na likvidaci odpadů. Každoročně musíme odpadové hospodářství poměrně masivně dotovat, jedná se o osm až deset milionů korun,“ řekl varnsdorfský starosta Roland Solloch. Podle jeho názoru nejde o poslední zdražování.

Stát totiž postupně zvyšuje skládkovné, rostou také mzdy a ceny energií. To vše budou muset obce a města promítnout do poplatků, pokud nechtějí, aby jejich podíl na nákladech na svoz rostl.

I přes plánované zvýšení poplatku za svoz ve Varnsdorfu budou moci lidé v tomto městě platit příští rok stejně jako letos, tedy 600 korun. Stačí, aby se na radnici přihlásili k separování odpadu. „To, zda skutečně lidé třídí, budou kontrolovat úředníci z odboru životního prostředí,“ doplnil mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký. Největší město Šluknovského výběžku se tak snaží motivovat k třídění odpadu, ten separovaný je navíc cennou surovinou, za kterou obce dostávají zaplaceno. Hlad je v současné době především po papíru a kovech.

Připlatí si také někteří obyvatelé Žatce, kde mění systém úhrad. Od poplatku za svoz přechází na poplatek za osobu, jako je tomu například ve Varnsdorfu nebo Děčíně. Každý obyvatel Žatce tak nově zaplatí 900 korun ročně. Skutečné náklady na odpadové hospodářství přepočtené na jednoho občana jsou přitom v Žatci vyčíslené na 1473 korun ročně. „Rozdílovou částku město uhradí ze svého rozpočtu. I v minulosti dotovalo odpadové hospodářství. Ročně částkou deset a více milionů korun,“ informoval mediální zástupce města Tomáš Kassal.

V některých městech ani přes rostoucí náklady na svoz odpadů lidé poplatky platit nemusí. Jedním z takových je i Ústí nad Labem, které o jejich zavedení od příštího roku uvažovalo. Pokud by obyvatelé města začali za vyvážení popelnic platit, znamenalo by to pro městskou pokladnu příjmy okolo 50 milionů korun v případě, že by byl poplatek stanoven na spodní hranici. Pokud by Ústečané platili stejně jako lidé ze sousedního Děčína, tedy 750 korun, mohl by mít ústecký městský rozpočet příjmy až o 75 milionů korun vyšší.