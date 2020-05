Města v regionu letos spoléhají na domácí turisty. Velká propagace nebude

Jaká bude letošní turistická sezona? Kvůli koronaviru to nyní neví nikdo. Jisté je pouze to, že bude jiná než v předešlých letech. Cestování do zahraničí je zatím nejisté, řada lidí zřejmě zvolí tuzemskou dovolenou. A naopak. Žádný masivní příliv zahraničních turistů do Česka tak jako v minulých letech se očekávat nedá. Radnice v okrese Louny kvůli úsporám velkou propagaci rozjíždět nehodlají.

I když se okres Louny neřadí mezi top české turistické destinace, určitě má co nabídnout. Největší města – Žatec, Louny a Podbořany – se letos zaměří na české turisty, kvůli úsporám ale žádnou velkou propagaci rozjíždět nebudou. „Vzhledem k úsporným opatřením a plánovaným škrtům v rozpočtech na letošní rok jsme nuceni využít pouze nízkonákladové cesty na restart turismu ve městě. Město budeme dále propagovat také placenou inzercí na Facebooku, a pokud se obnoví, tak i na turistických veletrzích. S nějakým zvláštním navyšováním peněz pro tuto část rozpočtu infocentra nemůžeme ale počítat,“ vysvětlila vedoucí lounského městského informačního centra Denisa Hart Noheylová. Město Louny láká turisty na své historické jádro, jeho hlavní chloubou je národní kulturní památka – pozdně gotický chrám svatého Mikuláše. Zve také na různé aktivity spojené s řekou Ohří nebo do lokalit blízké Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Největší městskou akci, srpnové Letní lounské vábení s pravidelnou účastí tisíců návštěvníků, organizační tým už dřív zrušili. Všechny pobočky pošt na Lounsku a Žatecku se vrací k běžnému provozu Přečíst článek › Podobně v Žatci zrušili tradiční Dočesnou. „Chceme ale, aby se ve městě během léta konala celá řada menších kulturně zábavných akcí, která přilákají místní a případné mimožatecké návštěvníky,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička. Konat se mají na různých místech města. Také v Žatci budou muset v letošním roce spoléhat hlavně na domácí turisty. „Je to škoda. Podařilo se nám v oblasti turismu domluvit zajímavou spolupráci s polskými, německými, ruskými a korejskými partnery. Tak snad k nám přijedou turisté z těchto zemí ve větší míře v příštím roce,“ přiblížil žatecký místostarosta. Kanoisté ze Žatce si střihli oddílové přebory, brzy začnou závodit Přečíst článek › Rovněž v Žatci lákají na historii, turistickou image má město postavenou na kandidatuře na seznam světových památek UNESCO. Do prestižního klubu chce prorazit díky tradici chmelařství, o zápisu se bude rozhodovat v příštím roce. Třetí největší město okresu, Podbořany, leží stranou masivní turistiky. To právě v této době může být jeho výhoda, nabídnout může řadu památek a přírodních zajímavostí ve městě a okolí. Jednou z nich je třeba významný krajinný prvek – vrch Rubín, který byl osídlen téměř čtyři tisíce let, konkrétně od mladší doby kamenné do doby železné. Archeologické výzkumy činí z Rubínu jedno z nejvýznamnějších míst severozápadních Čech. Zastupitelé v Žatci a Lounech se už zase hádali. A to je dobře Přečíst článek › Město Podbořany vrch a přístupovou cestu k němu v poslední době zkultivovalo, loni tam vyrostla vyhlídková věž, některé práce pokračují i letos. Počítá se s dalším odstraňováním nepůvodních keřů a obnovou cenných stepních trávníků na kopci. „Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny a s využitím dotačních fondů se majitel vrchu, Město Podbořany, rozhodlo tyto keře odstranit s nadějí, že dojde k obnovení stepních trávníků. Na vrcholu, kde byly keře odstraněny před dvěma lety, je už možné obnovu sledovat. V příštích letech počítáme s odstraněním keřů i na východním svahu,“ přiblížil tajemník podbořanské radnice Martin Gutzer.

