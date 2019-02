Okres Louny - Projde–li novela zákona o daních, Žatec a Louny by obdržely o zhruba 25 milionů korun ročně víc než teď.

Ministerstvo financí ČR poslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, která se týká rozdělování sdílených daní mezi jednotlivé obce. Pokud novela projde, platit by měla od počátku roku 2013. Ministerstvo současně zveřejnilo výpočet odhadu dopadu navrhované legislativy na konkrétní města a obce. Z něj vyplývá, že by si výrazně finančně polepšily.

Počtem obyvatel největší město okresu, Žatec, by místo nynějších 153 milionů korun do svého rozpočtu dostalo ze sdílených daní 179 milionů, tedy o 26 milionů korun víc.

O něco menší Louny by si polepšily obdobně. Místo 148 milionů by ročně dostaly 175 milionů korun. Uvedené částky se odvíjejí od počtu obyvatel v lednu 2010, kdy v Lounech bydlelo 18 796 obyvatel, v Žatci 19 324.

Pro Podbořany s šesti tisíci obyvateli by novela zákona znamenala navýšení příjmu ze sdílených daní z nynějších 46 milionů na 61 milionů korun. O tisíc obyvatel menší Postoloprty by obdržely místo 35 milionů milionů 48.

Polepšily by si i menší obce. Například nejmenší obec v okrese Louny, Brodec se 71 lidmi, nyní dostává do rozpočtu z těchto daní 560 tisíc. Nově by to bylo 648 tisíc. Obec s pěti sty obyvateli by si polepšila zhruba o milion korun ročně, sídlo s tisícovkou lidí dostane o dva miliony korun navíc. Městečka se dvěma tisíci obyvateli obdrží navíc čtyři miliony.