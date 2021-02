Město Žatec chce koupit dvě služební auta pro své strážníky a sanitku pro nemocnici. V současné době běží příslušná výběrová řízení na jejich dodavatele.

Auto žateckých strážníků. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Hynek Dlouhý

V případě městské policie půjde o dva vozy Škoda Fabia combi s vyvýšenými podvozky do terénu a vybavením, předmětem příslušné smlouvy bude i následný servis. Obě nová auta by strážníci měli obdržet nejpozději do konce června letošního roku. V případě sanitky pro nemocnici půjde o vůz značky Volkswagen T6i, předpokládaná hodnota je jeden milion korun.