Město a policie hledají svědky požáru školy v Podbořanech

Podbořany - Město Podbořany ve spolupráci s Policií ČR v současné době řeší důsledky požáru na jedné z budov základní školy v Příčné ulici, ke kterému došlo ve čtvrtek 28. června.

Požár střechy základní školy v PodbořanechFoto: pozary.cz

Hledají se svědci, kteří by mohli pomoci objasnit příčinu vzniku ohně, který zasáhl střechu. „Žádáme svědky, kteří se nacházeli poblíž požáru, a to především v jeho počáteční fázi, tedy mezi 12. a 14. hodinou, aby případnou fotodokumentaci poskytli na městském úřadě. Fotodokumentaci prosím doneste na libovolném nosiči buď osobně do kanceláře č. 305 (Správa počítačové sítě) nebo zasílejte mailem na pozar@podborany.net,“ vyzývá podbořanská radnice.

Hořela střecha budovy, takzvaný KORD, která právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Škoda byla předběžně odhadnuta na jeden a půl milionu korun.