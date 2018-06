Město Louny už nebude vysílat přenos ze zastupitelstva, kvůli GDPR

Zákaznický servis - Zákaznický servis Pracovníci v zákaznických 17 000 Kč

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech TELEFONNÍ KONZULTANT/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 21000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: TELEFONNÍ KONZULTANT/-KA, Náplň práce: , - poskytování informací zákazníkům , - jednoduchá práce na PC, Požadujeme: , - komunikativnost, chuť pracovat, - zodpovědný přístup k práci , Co nabízíme: , - dlouhodobé a stabilní zaměstnání , - HPP (možno i na DPČ) , - fixní plat a nadstandardní neomezené finanční bonusy dle vašich schopností , - matky s malými dětmi - po domluvě možná individuální pracovní doba , - možnost kariérního růstu , - hledáme i zkušené operátory/-rky a teamleadery do vedoucích pozic , Rozšiřte řady zaměstnanců nejprestižnější a nejúspěšnější telekomunikační společnosti ve vašem okrese a okolí. Přijmeme nové kolegy do zákaznického kontaktního centra. Reprezentativní prostory, příjemný a profesionální tým všech věkových kategorií. , HLÁSIT SE: Egydyová Ilona, tel.: 601158251, e-mail: info@avacall.cz, osobně po telefonické domluvě. Pracoviště: Ava call spol. s r.o.-louny, Mírové náměstí, č.p. 127, 440 01 Louny 1. Informace: Ilona Egydyová, +420 601 158 251.