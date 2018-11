Město Postoloprty povolí vyhrazená místa i nadále jen ze zdravotních důvodů

Louny – Hokej v Lounech, to jsou především děti. Na práci s nimi se klade velký důraz. V rozhovoru s Janem Trefným, trenérem a předsedou Slovanu, jsme se proto zaměřili na mládež. 39letý muž, který společně se svým bratrem Jakubem hrál hokej od 9 let, je obdivovatelem americké hokejové školy. „Na práci s mládeží mě nejvíc baví to dětské nadšení. Jsem šťastný, když se děti posouvají. Nemám rád levárny a lidskou hloupost,“ říká o sobě Trefný. Jeho snem je trénovat mládežnickou reprezentaci.