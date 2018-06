Město si bývalou vojenskou věznici ponechá. Zastupitelé ji odmítli prodat

Žatec - Město se pokusí najít pro bývalé vězení nové využití a zrekonstruovat ji ve vlastní režii.

Budova bývalé věznice v ŽatciFoto: Deník/Petr Kinšt

Bývalou posádkovou věznici neprodáme. Tak zní rozhodnutí zastupitelů Žatce, kteří odmítli nabídku kadaňské společnosti. Ta ji chtěla přestavět na byty, kanceláře a obchodní prostory. A to i přes to, že město nabízelo objekt opakovaně k prodeji od roku 2012.

V zastupitelstvu převážil názor, že je lepší mít stoprocentní kontrolu nad tím, co v někdejším vojenském objektu bude, a neriskovat případný vznik ubytovny pro nepřizpůsobivé.

Podobně zastupitelé minulý měsíc rozhodli, že město neprodá budovu bývalého Posádkového domu armády. I ten se snažilo delší dobu prodat, nabízelo jej deset let. I o něj měla zájem společnost Real Trust z Kadaně. „Město si vyzkoušelo, jak prodeje domů v centru dopadly. Potýkáme se s nepřizpůsobivými občany, kteří nám ztrpčují život. Jedinou možností města je, aby si tyto domy drželo a budovalo tam byty samo. Nevěřím tomu, že když se řekne, že tam byty pro sociálně slabé nebo ubytovny pro dělníky nebudou, tak tam skutečně nebudou,“ vyplynulo ze slov zastupitele Martina Štrosse. „Město by v domech mělo realizovat vlastní projekty. A to v rámci turistického ruchu a zóny Triangle,“ dodal. Podobně mluvili i další zastupitelé. „Jsem pro to, aby se budovy neprodávaly, aby je zrekonstruovalo město,“ řekla místostarostka Jana Nováková.

Zájemce o domy reagoval, že důvody města chápe. „Sám jsem byl osm let zastupitel v Kadani a podobné prodeje jsme tam také řešili,“ sdělil vlastník společnosti Real Trust Jan Trubiroha. Oba dva objekty město získalo před lety bezúplatně od ministerstva obrany, žádné využití pro ně dosud nenašlo. Během let do nich dalo peníze jen na nezbytně nutné opravy. Město si nyní nechá vypracovat studie, co by v obou objektech mohlo vzniknout. A i v dalších budovách v jeho majetku. A takových velkých, vůbec nebo málo využitých objektů, které čekají na rozsáhlou rekonstrukci, město Žatec vlastní poměrně dost.

Kromě zmíněné bývalé věznice a Posádkového domu armády to jsou bývalý klášter, spodní část bývalých papíren, památkově chráněná Lüdersdorfova vila v sousedství, objekt Jitřenky a nově také bývalý Dreherův pivovar, jehož podstatnou část město koupí.

Bývalý posádkový dům a papírny jsou zařazené mezi takzvané brownfieldy, tedy nemovitosti postižené bývalou armádní činností. „Budeme moci požádat o dotaci na jejich revitalizaci,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.

O dotaci už město požádalo v případě bývalého kláštera, jeho objekty by chtělo revitalizovat do podoby vzdělávacího a volnočasového centra. V případě pivovaru město jedná se zástupcem investora, který by jeho rekonstrukci zajistil.

Městu se v minulých letech podařilo s pomocí dotace některé zpustlé objekty zrekonstruovat. Například bývalou sladovnu, ve které je nyní galerie. Nebo horní část bývalých papíren. Tam vzniklo společenské centrum a depozitář žateckého regionálního muzea.