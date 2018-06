Město Žatec hledá firmu, která připraví osmnáct stavebních parcel

Žatec - Město Žatec vypsalo výběrové řízení na zasíťování dalších 18 pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kamenný Vršek.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavla Škaloudová

Součástí prací je výstavba kanalizace, vodovodu, teplovodu, veřejného osvětlení, chodníků a vozovek, předpokládané náklady jsou téměř 26 milionů korun.

Firmy mají zasílat nabídky do 19. června, o tom, zda se parcely zasíťují, rozhodne rada města.

Úplná shoda ve vedení nepanuje. Pokud se město pro zasíťování rozhodne, práce mají probíhat 10 měsíců. Parcely by tak měly být připravené zhruba za rok, v druhé půli roku 2019 by mohly jít do prodeje. Pozemky mají mít rozlohu od 800 do 1400 metrů čtverečných, za jakou cenu je město případně bude prodávat, zatím nebylo rozhodnuto. Město od roku 2007 v lokalitě připravilo padesátku parcel.