Město Žatec dává výpovědi z městských bytů nájemníkům, aby bylo možné ubytovat Ukrajince. Takové fámy se objevily v minulých dnech na sociálních sítích, radnice se proti nim ohradila.

V příspěvcích na facebooku profil se jménem Ivana a označeními jako autor a top přispěvatel tvrdí, že město Žatec vypovídá nájemní smlouvy, aby byty mohlo poskytnout Ukrajincům. | Foto: reprofoto facebook.com/koláž Deník

Žatecký městský úřad upozornil, že jde o nesmysl, nic takového se neděje a ani nechystá.

Deník proti fake news.Zdroj: Deník„Distancujeme se od informací, že by město dávalo výpovědi z městských bytů platícím nájemníkům, aby ubytovalo Ukrajince. Nic takového se neděje a město se k tomu ani nechystá. Dojít by k tomu mohlo jedině v případě, že by to nařídil stát,“ zdůraznil starosta Žatce Radim Laibl.

Jak připomněl mediální zástupce města Tomáš Kassal, od loňského začátku války v Žatci pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny, ale vždy šlo především o pomoc v nouzi pro matky s dětmi. „Ani jim ale město neposkytovalo žádné své byty. Vždy šlo o koordinaci a zprostředkování pomoci, kdy byty nabízely a poskytovaly soukromé subjekty,“ vysvětlil.

Redakci Deníku.cz se podařilo dohledat, že informace zazněla na sociální síti facebook ve skupině, do které se lze přihlásit. Příspěvek, zveřejněný profilem s křestním jménem Ivana, nejprve kritizuje péči v žatecké nemocnici a na závěr "mimochodem" zmiňuje údajně čerstvou informaci, že „město dává výpovědi nájemcům z městských bytů aby ubytovali Ukrajince podle nějakých kvótu (sic!) … není co dodat".

Tento příspěvek nasbíral více než stovku "lajků" a rozvinula se pod ním obsáhlá diskuze. Někteří čtenáři se ohradili, že jde o "drb" a chtěli znát zdroj této informace. Autorka nejprve reagovala ve stylu obligátního "kdo ví, ten ví", následně ale napsala, že informace „vyšla z realitní kanceláře". Z jaké či od koho, ani následná diskuze neodhaluje.