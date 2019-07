Mezi Domoušice a Hřivice se vrátí vlaky nejdřív v říjnu. Železnici Louny - Rakovník tam poničil v polovině května vykolejený nákladní vlak, oprava se spojila s plánovanými pracemi na trati.

Vykolejený vlak u Hřivic | Foto: Deník/Kristián Šujan

„Probíhá výběrové řízení na zhotovitele opravných prací. Otevírání obálek s nabídkami předpokládáme příští týden, samotné práce by mohly začít ještě do konce tohoto měsíce. S jejich dokončením počítáme do poloviny října, kdy by měl být také obnoven provoz vlaků,“ sdělil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Tesař.