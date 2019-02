Louny - Cestující musejí na uzavřených úsecích trati přesedat do náhradních autobusů.

Mezi Louny a Postoloprty nebudou tento týden během dne jezdit vlaky. Od pondělí 10. do středy 12. července probíhá výluka mezi stanicemi Louny předměstí a Březno u Postoloprt. A to vždy v době od 7.20 do 14 hodin.

Ve čtvrtek 13. a v pátek 14. července se od 7.30 do 14 hodin plánuje výluka v úseku Březno u Postoloprt – Postoloprty. Osobní vlaky Českých drah ve zmíněné časy nahradí autobusy.