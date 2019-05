Žatec - Velmi komplikovaná je v současné době cesta po silnici I/27 mezi Žatcem a Plzní. Na několika místech se pracuje na opravách této frekventované komunikace, řidiči musí počítat s časovým zdržením.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Černý

Na čtyřech místech, u Sýrovic, Strojetic, Žďáru a Hadačky, je provoz sveden do jednoho jízdního pruhu, v Jesenici je silnice uzavřená úplně. U Sýrovic a Strojetic mají práce skončit tento měsíc, u Hadačky do konce června a u Žďáru do konce července. Uzavírka v Jesenici je v plánu do 21. července.