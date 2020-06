"Tvrz mě každý den nabíjí svojí energií, která je mimořádná. Myslím, že každý, kdo sem přijde tu energii svým způsobem cítí. A to mi dává smysl pokračovat,“ říká Michal Hrubý.

Vzhledem k mimořádným událostem v souvislosti s koronavirem čekalo také Tvrz Divice odsunutí letošní sezony. Veřejnosti se otevřela až v sobotu 23. května. Co je na tvrzi pro návštěvníky připraveno?

Jsme rádi, že už nám situace umožnila otevřít areál tvrze návštěvníkům. Tvrz s nimi ožívá a získává na svém půvabu. Nyní máme otevřeno každý víkend od 11 do 18 hodin a přístupný je celý venkovní areál. Kromě Panské zahrady s rybníkem a květinovou loukou mohou návštěvníci zavítat na hlavní nádvoří, otevřena je zahrádka našeho hostince s občerstvením, které zajišťuje naše Divadelní kavárna. Připravili jsme i jarmareční stánky s drobnými tvrzními suvenýry a svůj stánek tam mají i naše floristky z Květin Za oponou. Každý víkend pak bude na návštěvníky čekat malé překvapení.

Takže zatím žádné masivní akce?

Důležité pro nás je, aby se u nás lidé cítili svobodně, mohli si užít volný čas v kruhu blízkých na výjimečném místě za doprovodu hudby či zpívajících ptáků u rybníka. Jde nám spíš o komorní zážitek. Jen tak se třeba posadit u rybníka či na nádvoří a vnímat tu nádheru i sami sebe. Jde o takové rozjímání.

Michal Hrubý



Původně ho čekala kariéra v hotelovém byznysu. Rozhodla náhoda a Michalův první pracovní rok za barem divadelního klubu Divadla na Vinohradech zcela změnil jeho sny a plány. Po roční studijní stáži v Austrálii bylo jasnou volbou studium katedry divadelní produkce na DAMU. V rámci studia získal zkušenosti jako manažer Pražského komorního divadla a vedoucí zahraničního odboru Národního divadla v Praze. Založil vlastní divadelní a uměleckou společnost – Studio DVA. Otevření nové metropolitní scény divadla Studio DVA v září 2013 a Malé scény v říjnu 2018 je vrchol jeho dosavadního producentského úsilí.

Na tvrzi probíhají během roku divadelní představení, slavnosti, koncerty, výstavy. Co chystáte za akce na tvrzi v letošní sezoně?

Plánů máme nespočet. Úplně poprvé v historii otevřeme veřejnosti nejstarší část tvrze – spodní patro gotické věže s valenou klenbou. Umístěna tam bude unikátní výstava divadelních rekvizit z našich nejoblíbenějších představení. Výstava bude mít i svou interaktivní část, která je inspirovaná představením Malý princ, v němž ztvárňuje hlavní a jedinou roli Jan Cina.

A další prostory tvrze?

Na výstavu rekvizit bude navazovat výstava fotografií z divadelních představení i jejich zákulisí. Ta bude umístěna v nádherném a možná trochu tajemném prostoru hned vedle hlavního vstupu do tvrze, kde v prosinci byla k vidění velmi úspěšná výstavu betlémů.

Chystáte v nejbližší době nějakou větší akci?

V sobotu 20. června se na hlavním nádvoří setkáme s Monikou Absolonovou, která bude zpívat přímo pod hvězdami za doprovodu vynikajícího pianisty Ondřeje Hájka.

Léto na tvrzi patřilo v posledních letech divadlu. Divadlo Studio DVA tam mělo svou letní scénu, jak to bude letos?

Pokud nám to situace dovolí a vše se bude vyvíjet pozitivně, vrátíme se k našim původním plánům. Hlavní letní sezóna bude určitě patřit divadlu. Rádi bychom stejně jako loni věnovali tři týdny těm nejoblíbenějším představením i novinkám z repertoáru divadla Studio DVA. Diváci se mohou těšit na mnoho hereckých osobností, které se do Divic rádi vracejí. Budeme se moci potkat například s Ivanou Chýlkovou, Karlem Rodenem, Evou Holubovou, Bolkem Polívkou, Zlatou Adamovskou či Bobem Kleplem. Zcela poprvé do Divic dorazí Filip Blažek s vynikající komedií Brouk v hlavě a mnoho dalších skvělých herců. Velkou část programu máme už zveřejněnou na našich webových stránkách www.tvrzdivice.cz a vstupenky jsou v prodeji.

Na konci loňského roku jste u tvrze otevřeli minigalerii Ateliér. Prodávají se tam různé suvenýry, pořádají výstavy. Kdo tam bude vystavovat letos?

V Ateliéru se neustále něco děje. První patro Ateliéru slouží jako výstavní prostor. V současné době si tam návštěvníci mohou prohlédnout prodejní výstavu akvarelů úžasné herečky a výtvarnice Jany Krausové. Všechny vystavené obrazy vynikají velmi jemným rukopisem a byly inspirovány přírodou v naší Panské zahradě. Kromě toho jsou vystavena také umělecká dílka drážďanské umělkyně Stephanie Kirchhof. Jedná se o originální přírodní artefakty zlacené pravým 24karátovým zlatem. Stephanie kombinuje tradiční zlatnické řemeslo s moderním designem.

Letní scéna divadla Studio DVA začala v Divicích v roce 2017. Jaký je zájem ze strany diváků o tato vystoupení na tvrzi?

Zájem je veliký, z čehož máme neskutečnou radost. Pokaždé sleduji poznávací značky, odkud k nám lidé přijíždějí. Je to neuvěřitelné, ale často dorazí diváci i z velké dálky. Měli jsme návštěvníky, kteří přijeli i z Bratislavy a ubytovali se nedaleko v Lounech. Tvrz ve spojení s divadlem vybízí lidi zažít něco výjimečného, a tak si k nám plánují celodenní výlety. Mnoho diváků přijíždí z okolí, ale početná skupina je i z Prahy.

Bývá pravidelně vyprodáno?

Představení bývají dopředu hodně vyprodaná, proto doporučuji se zakoupením vstupenky neváhat. Těžko pak lidem, kteří přijedou takzvaně na blind, vysvětlujeme, že skutečně nemáme místo a tvrz nelze nafouknout. Je to štěstí a velká radost, že si k nám lidé našli cestu a jsem jim velmi vděčný. Protože díky tomu, že si kupují vstupenky, se můžeme kontinuálně věnovat obnově tvrze a její další činnosti do budoucna.

Divadlo Studio DVA je vlastníkem tvrze od roku 2016. Jak vás vlastně napadlo tvrz koupit?

Bydlím v sousedství tvrze a několik let jsem se na tvrz každý den díval. Když jsem poprvé vstoupil hlavní bránou do tvrze, okouzlila mě a okamžitě se mi v hlavě začaly vytvářet možnosti a plány, jak ji společně s divadlem propojit. Tvrz byla tehdy na prodej, a tak jsme se rozhodli, že se ji pokusíme oživit a současně zachránit.

Byl to dobrý nápad?

Toho rozhodnutí nelituji a každý den mne velmi nabíjí svojí energií, která je mimořádná. Myslím, že každý, kdo sem přijde tu energii svým způsobem cítí. A to mi dává smysl pokračovat.

Máte z tvrze nějaký nevšední zážitek?

Zjistili jsme, že na tvrzi tak trochu straší. Máme tu ale hodného a snad i spravedlivého rytíře Lva I. z Divic, stavitele divické věže, který dohlíží na naše dveře a brány. Občas nám o sobě dá vědět tak, že za sebou při procházení tvrzí nezavírá, a tak nacházíme třeba otevřenou hlavní bránu dokořán, aniž by někdo z nás na tvrzi byl. Je to záhada. Ale věříme, že se spolu s námi těší na vaši návštěvu.

Mají místní obyvatelé zájem o dění na tvrzi?

Místní obyvatelé jsou skvělí a máme se rádi. Tvrz mi k nim v podstatě otevřela cestu. Divičtí jsou na ni právem velmi hrdí. Pomáhají nám s organizací všeho, co se tu odehrává. Nesmírně si jejich pomoci vážím.

V současné době je otevřen venkovní areál, hlavní nádvoří, Barokní maštal a Panská zahrada. Stavebně-technický stav interiérů a hospodářských budov nyní zpřístupnění neumožňuje. Plánujete to někdy v budoucnu změnit?

Rádi bychom veřejnosti zpřístupnili i další prostory, ale musíme se rozhodovat velmi opatrně. Ať už s ohledem na bezpečnost návštěvníků, či na fakt, že tvrz je národní památkou. Chceme zachovat její nádherný historický ráz a možná i určité tajemno, které vyzařuje. V letošním roce se ale návštěvníci budou moci podívat do již zmíněné spodní části věže.

Plánujete například na tvrzi možnost ubytování?

Divice se vyznačují malebností, klidem a úžasnou architekturou, která není narušena žádnými moderními stavbami. Rádi bychom tento ráz vesnice zachovali. Divice, tvrz i Panská zahrada jsou především místem, kam si lidi jezdí odpočinout, rozjímat a zapomenout na všední starosti. Proto nechceme na tvrzi budovat žádné velké ubytovací zařízení. Přímo na hlavním nádvoří se ale nachází jeden unikátní apartmán, z jehož oken vidíte přímo na věž, možná ho jednou návštěvníkům skutečně zpřístupníme.

Rekonstrukce historických památek je obecně finančně náročná. Kde peníze na obnovu tvrze berete?

Veškeré finance na obnovu a kultivace tvrze i Panské zahrady pocházejí ze zakoupených vstupenek na představení, koncerty, výstavy a všechny další akce. Vše, co se tu odehrává, se tak děje jen a jen díky našim návštěvníkům, divákům a příznivcům, za což bych jim ještě jednou velmi rád poděkoval. Bez nich by tvrz nemohla dnes být tím, čím je.

Česká divadla obecně opatření proti koronaviru tvrdě zasáhla. Zavřela, nehrálo se, lidé nechodili.

Koronavirus samozřejmě divadlem Studio DVA otřásl, stejně jako všemi ostatními divadly. Nebereme pandemii na lehkou váhu a všechna opatření jsme plně respektovali. Nyní se vše opět začíná pomalu rozbíhat a já věřím, že divadlo bude zanedlouho opět pevně stát na svých nohou. Není to vůbec jednoduché, ale všichni, počínaje kolegy v kancelářích, přes technické zázemí a zejména naši herci se moc těší na opětovné setkání v hledištích našich divadel či na letních scénách. Jsou připraveni hrát i za ztížených podmínek.

Co jste dělali, když byla divadla zavřená?

V okamžiku, kdy jsme divadlo zavřeli, jsme spustili pravidelné on-line vysílání Jsme s vámi. Byla to cesta, která nás spojovala s diváky a udržovala i kontakt mezi kolegy. Pořady mají úžasnou sledovanost a lidé nám vyjadřují obrovskou podporu. Moc si toho vážím a těším se, že se brzy budeme zase potkávat i osobně na některé z našich scén. V červnu plánujeme hrát na naší velké scéně na Václavském náměstí pro omezený počet diváků a věřím, že letní scény se rozběhnou podle plánu. My jsme připraveni a na diváky se těšíme.