Jak dlouho jste u hasičů?

U profesionálních hasičů jsem od roku 2000. U dobrovolných hasičů jsem už delší dobu, řekněme od roku 1995.

Jaká byla vaše cesta k hasičům?

Seznámil jsem se s manželkou a její otec byl dlouholetým hasičem v České Kamenici. Díky němu jsem se dostal k hasičůmVzpomenete si na první zásah? Myslím si, že mým prvním zásahem u dobrovolných hasičů byl nějaký lesní požár. Tuším, že to bylo v okolí Jetřichovic.

Jste dobrovolný i profesionální hasič. Co vás baví více?

V době, kdy jsem měl civilní zaměstnání, tak mě bavila práce dobrovolného hasiče. Bylo to vzrušující. V současné době se zejména zaměřuji na práci profesionálního hasiče. Dobrovolníkům chodím občas vypomáhat, v tomto směru už nejsem tak aktivní jako dřív.

Jak se z dobrovolného hasiče stane profesionál?

Od známých jsem se dozvěděl, že zdejší profíci potřebují doplnit místo, takže jsem se o to začal zajímat. Dlouhodobě jsem se ucházel o post profesionálního hasiče, byl to můj sen, který jsem si splnil.Jaké pocity jste prožíval, když vás přijali? Měl jsem velkou radost, to je jasné, ale nějak výrazně jsem to neprožíval.

Byl jste jediným uchazečem?

Nebyl. Osloveno bylo více lidí. Člověk, který se chce stát hasičem, musí splňovat fyzické testy, psychologické testy a zdravotní prohlídku. Realita je taková, že například z devíti uchazečů těmito testy projdou jen dva. Z té skupiny, ve které jsem byl já, vzešli tři hasiči.

Které testy jsou náročnější?

Myslím si, že fyzické testy nějak extra náročné nejsou. Sportující člověk by je měl v pohodě zvládnout. Psychologické testy bych řekl, že jsou hodně časově náročné. Osobně jsem ale s testy žádný problém neměl, zvládl jsem je.

Jaké mají profesionální hasiči v České Kamenici zázemí?

První výjezd tvoří cisterna CAS 15 man, druhý výjezd je Tatra CAS 30 sedmičkové řady. Máme tu také kontejnerový vůz Avia. Ten nám budou měnit, ale zatím ho tu máme. Velitelské vozidlo Škoda Rapid, dopravní automobil Volkswagen Transporter. Na stanici máme také traktor Zetor.

To ale není všechno, že?

Vzhledem k tomu, že v areálu je sklad humanitární pomoci, tak tu máme na vykládání a nakládání zboží také vysokozdvižný vozík.Jako výjezdový hasič, setkáváte se s ukázněnými řidiči? Osmdesát procent řidičů sleduje provoz a dokáže uhnout. Ti ostatní jsou poněkud zmatení a komplikují nám práci.