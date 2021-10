Michal Kučera, který před pár dny oslavil 53. narozeniny, byl poslancem v letech 2013 až 2017. V současné době je radním Ústeckého kraje pro regionální rozvoj. Tomuto tématu se chce věnovat i ze Sněmovny. „Chtěl bych se podílet na transformaci Ústeckého kraje, to je teď velké téma. Čeká ho odchod od uhlí a, jak věřím, proměna v moderní region,“ vysvětlil.

O podobě budoucí vlády má jasno. Měly by ji podle něj složit koalice Spolu s Piráty a Starosty. „Ve volbách získaly jasný mandát 108 hlasů na složení většinové, proevropské vlády,“ sdělil.

„Výsledek voleb považuji za velký úspěch zejména u nás, v Ústeckém kraji. Zisk dvaceti procent hlasů a tři mandáty ve Sněmovně je skvělý výsledek, také s ohledem na to, že kraj většinou volí levicově,“ sdělil Michal Kučera. Osobně ho prý také potěšily preferenční hlasy, které při víkendových volbách získal. „Chtěl bych všem voličům poděkovat. Stejně jako lidem, kteří se podíleli na naší kampani,“ dodal.

Michal Kučera z Loun se po čtyřech letech vrací do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dlouholetý člen TOP 09 uspěl na kandidátce koalice Spolu, bude jedním ze tří jejích poslanců z Ústeckého kraje.

