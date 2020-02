Na debatách budou vystupovat celostátní a krajské osobnosti, odborníci na daná témata, mluvčí Milionu chvilek a případně další hosté. Program akcí se může rozšířit o umělecké produkce či krátké příběhy lidí, kteří utrpěli diskutovaným problémem. Témata diskusí a protestů bude spolek oznamovat postupně.

Podle pořadatelů nejde pouze o premiéra Andreje Babiše (ANO), ale také další rizika, jejichž společným jmenovatelem je pohrdání demokratickými institucemi ze strany ANO, SPD, KSČM a prezidenta. Jako jeden z příkladů uvedli údajné znevážení funkce ombudmana nedávným zvolením Stanislava Křečka. Podle Milionu chvilek hrozí nebezpečí také Českému rozhlasu a České televizi blížící se volbou nových členů jejich rad.

Připomeňte si, jak vypadala poslední demonstrace na pražské Letné:

"Pojďme se ozvat proti zneužívání moci. Pojďme dát najevo odhodlání tomu čelit. Pojďme věci nahlas pojmenovat. Pojďme se otevřeně bavit o zásadních problémech naší země. O tom, co lidi skutečně trápí a jak to změnit k lepšímu. O tom, jakou zemi chceme mít a co pro to můžeme udělat. Je důležité nemlčet. Je to naše ústavní právo. A je to tak trochu i naše občanská povinnost," uvedl předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář.

Cílem akcí je informovat veřejnost o problémech tížících Českou republiku a nastínit možná řešení. "Ukážeme lidem, co mohou dělat, jak se zapojit, s kým spolupracovat a jak mohou šířit informace. Štafeta také vytáhne na světlo neřešené problémy regionů před podzimními krajskými volbami a dá politikům šanci se jich chopit," poznamenal spolek.

Kalendář akcí Milionu chvilek v krajských městech

Datum Město 25. únor Plzeň 3. březen Jihlava 10. březen Pardubice 17. březen Olomouc 24. březen Hradec Králové 31. březen České Budějovice 7. duben Ústí nad Labem 14. duben Zlín 28. duben Brno 5. květen Karlovy Vary 12. květen Liberec 19. květen Ostrava 2. červen Praha

Zdroj: Milion chvilek