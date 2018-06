Miloš Zeman v Podbořanech: Politika se nedělá spodním prádlem, ale myšlenkami

Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení montér. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo ývkonu práce: Pražská 2323 Žatec, požadavek ŘP sk. B (není rozhodující), příplatek nadůchod, stravné, příplatky za přesčasy, kontakt: telefonicky v pracovní dny od 7,00 - 15,00 na č. 774234865, email: petr.masek@martia.cz, osobně na uvedené adrese od 7,00 do 15,00 hod. Pracoviště: Martia a.s., provozovna žatec, Pražská, č.p. 2323, 438 01 Žatec 1. Informace: Petr Mašek, +420 774 234 865.

Stavební a provozní elektrikáři provozní elektrikář. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: místo výkonu práce: Kaolin Hlubany,63, Podbořany, činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb.-samostatné činnosti na elektrických zařízeních dle §6 vyhl. 50/78 Sb.. Platné oprávnění dle vyhl. 50/78 min. §6, do i nad 1000 V, praxe 3 roky výhodou. Pracovní smlouva na dobu určitou 6 měsíců s možností změny na dobu neurčitou., stravenky, týden dovolené navíc, prémie do 25 % základ.platu,příspěvky na volnočasové aktivity, hornický a věrnostní příspěvek, kontakt: telefonicky na č. 415237784 po,stř-pá 8,00 - 10,00, emailem: nikol.mrnkova@sibelco.com. Pracoviště: Kaolin hlubany, a.s., 441 01 Podbořany. Informace: Nikola Mrnková, +420 415 237 784.