Jana se do dluhové spirály dostala před několika lety kvůli duševní nemoci. „Když jsem do toho spadla, neměla jsem vůbec sílu vstát. Nebyla jsem ani schopná dojít se přihlásit na Úřad práce,“ popisuje matka dospělé dcery, jak jí začal vznikat postupně až 400tisícový dluh u VZP a také za nájem, elektřinu a pokutu za jízdu načerno. Před 4 roky ale prošla v Horních Beřkovicích psychoterapií a naučila se, jak správně brát léky. Od té doby pracuje a splácí, největší skok udělala teď s Milostivým létem. Zbývá jí už umořit jen 140 tisíc za dluh u soukromého dopravce. „Za rok a půl budu čistá,“ věří Jana.

Počty nakažených opět rostou, podle hygieniků by lidé respirátor odložit neměli

S papírováním jí pomohla dluhová poradkyně ČvT Weronika Lipšová. „Z časového i kapacitního hlediska to bylo náročné,“ přiznává. Obvyklá doporučená kapacita poradce je 20 dlouhodobých klientů, v té době jich ale měla až 50. „Opravdu se hlásilo hodně lidí. Museli jsme odkazovat i na jiné poradny,“ komentuje Lipšová. Lidé z ČvT umožnili těmto organizacím požádat pro jejich klienty o příspěvek na původní dluh. Zájem projevovali i opatrovníci z některých radnic. „Měla jsem možnost pomáhat i 22 nesvéprávným klientům, které mi zprostředkovala pracovnice města Krásná Lípa,“ zmiňuje Lipšová.

Lidé nejvíc dluží za pojištění, nájem a jízdu načerno

Člověk v tísni pracoval v Ústeckém kraji od října do ledna na Milostivém létě se 153 klienty a skoro všechny se podařilo exekucí u veřejnoprávních subjektů zbavit. „Někde ještě čekáme na usnesení exekutorů,“ poznamenává Lenka Stiborová, krajská metodička dluhového poradenství ČvT. Někdy to nebylo jednoduché, někteří exekutoři kladli odpor a uměle si za odmazání vysokého příslušenství navyšovali náklady nad rámec nařízených 908 korun. Peníze na jistiny si většina lidí dokázala sehnat sama, nebo je založili příbuzní. Ostatním pomohl speciální fond, do kterého Člověku v tísni přispívali soukromí dárci.

Jako na Krymu. „Mistr Chozé“ ubytoval běžence ve středohoří, líbí se jim tam

V regionu z tohoto fondu podpořili 29 lidí s nejlepší perspektivou na oddlužení. Nejvíc měli dluhy u pojišťovny a dopravního podniku. Dlužili také za nájmy. Třeba jedna klientka z Chomutova řešila jedinou exekuci ve výši 920 tisíc, z nichž jistina představovala 130 tisíc, které jí poskytli v ČvT. „A je čistá, necelý milion by jinak splácela celý život,“ říká Stiborová. Ta už spolu s dalšími sociálními pracovníky vyhlíží další Milostivé léto na exekuce u veřejnoprávních subjektů, mělo by být od září do listopadu. A v lednu 2023 by mělo navázat i Milostivé léto na daňové a správní exekuce.

Institut takzvaného „milostivého léta“ pomohl od konce října do konce ledna lidem, kteří měli exekuci u institucí pod státem jako pojišťovny, města, nemocnice, školy, ale třeba i ČEZ. Pokud zaplatili původní jistinu a 908 korun za náklady exekuce, dočkali se odpuštění všech úroků, poplatků či penále. Ještě letos lze očekávat pokračování akce. Pro aktuální informace sledujte stránky www.milostiveleto.cz.